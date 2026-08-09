मकर राशिफल 9 अगस्त 2026: मकर राशि वालों को मेहनत दिलाएगी सफलता, करियर में बनेंगे नए मौके
मकर राशिफल 9 अगस्त 2026: आज कामकाज, अनुशासन और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का दिन है। करियर और कारोबार में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है, जबकि टीमवर्क और साझेदारी से भी लाभ होगा। प्रेम संबंधों में सहयोग और मधुर व्यवहार रिश्तों को मजबूत करेगा।
Capricorn Horoscope Today 9 August 2026: दिन कामकाज, व्यवस्था और छोटे छोटे सुधारों पर केंद्रित रहेगा। अगर आप लंबे समय से किसी रूटीन, फाइल, घर के बिखरे काम या ऑफिस के लंबित कार्य को टाल रहे थे, तो उसे निपटाने का सही समय है। गति तेज रह सकती है और एक साथ कई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें व्यवस्थित ढंग से संभाल लेंगे। चंद्रमा और मंगल का असर आपको सक्रिय रखेगा। इससे प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ेगी, पर गुस्सा नहीं, अनुशासन ज्यादा काम आएगा। जीवनसाथी, पार्टनर या किसी करीबी के साथ जरूरी बातों पर व्यावहारिक सहमति बन सकती है। बच्चों से अच्छी खबर या संतोषजनक सूचना मिल सकती है। पढ़ाई और रचनात्मक काम में भी आगे बढ़ने की ऊर्जा रहेगी। अगर बिजनेस में विस्तार का विचार चल रहा है, तो आज उसके व्यावहारिक पहलुओं पर सोच सकते हैं। भाग्य से ज्यादा मेहनत का दिन है, लेकिन मेहनत का असर साफ दिखेगा। छोटे परिणाम भी मनोबल बढ़ाएंगे। अपने शब्दों को थोड़ा नरम रखें, क्योंकि आज आपकी बात सही होने पर भी सामने वाले को कड़ी लग सकती है।
मकर राशि का लव राशिफल
रिश्तों में स्थिरता और सहयोग का भाव रहेगा। जीवनसाथी या साथी के साथ दिनचर्या, जिम्मेदारियां, पैसे या भविष्य के छोटे प्लान पर बात हो सकती है। स्वर मधुर रहा तो कई उलझनें सहज सुलझ जाएंगी। रोमांटिक मूड भी बना रह सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे मुलाकात या संदेश के जरिए करीब आने की कोशिश कर सकते हैं। लंबे समय से बात चल रही हो तो डेट जैसा माहौल भी बन सकता है। परिवार में आपकी जिम्मेदार भूमिका सराही जाएगी। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी बात सुनकर मन हल्का हो सकता है। बस सुधार की सलाह देते समय लहजा आदेश वाला न रखें।
मकर राशि का करियर राशिफल
यह दिन काम के मोर्चे पर काफी उपयोगी रहेगा। बिजनेस में विस्तार, नई सेवा, नया ग्राहक, पुराने काम का सुधार या टीम को व्यवस्थित करने के मौके बन सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए काम की मात्रा ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रदर्शन भी मजबूत रहेगा। सेवा क्षेत्र, विश्लेषण, प्रशासन, तकनीकी काम या नियमित फॉलोअप वाले कामों में विशेष प्रगति दिख सकती है। पढ़ाई करने वालों के लिए अनुशासन बहुत काम देगा। एक बार बैठ गए तो ध्यान अच्छा लगेगा। नोट्स बनाना, दोहराना, टेस्ट देना और अधूरे पाठ पूरे करना बेहतर रहेगा। साझेदारी और संवाद से भी मदद मिलेगी, इसलिए जरूरत हो तो शिक्षक या सहकर्मी से पूछने में संकोच न करें।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। काम से जुड़ी आय, छोटे लाभ या नियमित कमाई पर भरोसा रखना बेहतर होगा। जोखिम भरे निवेश में बहुत बड़ा कदम उठाने के बजाय सीमित राशि और साफ जानकारी के साथ चलें। परिवार के खर्च, दवा, यात्रा, सेवा या रोजमर्रा की जरूरतों पर पैसा निकल सकता है। अगर आप बजट लिखकर चलें, तो दिन सहज रहेगा। किसी पुराने बिल, किस्त या बकाया भुगतान को निपटाना भी सही रहेगा। बिजनेस विस्तार की योजना हो तो खर्च और वापसी दोनों का हिसाब पहले देखें।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर बड़ा डर नहीं है, पर शरीर पर काम का दबाव दिख सकता है। थकान, बेचैनी, नींद की कमी या मांसपेशियों में जकड़न जैसी सामान्य परेशानी महसूस हो सकती है। जल्दी जल्दी खाने या पानी कम पीने से सुस्ती बढ़ेगी। थोड़ा स्ट्रेच करें, चलते रहें और बैठने की मुद्रा पर ध्यान दें। अगर दिनभर दौड़भाग है, तो शाम को शांत समय जरूर निकालें। नियमितता ही आज सबसे अच्छा सहारा है।
आज की सलाह
काम तेजी से करें, लेकिन बोलने से पहले लहजा नरम रखने की आदत जरूर अपनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र