मकर राशिफल 9 अगस्त : रक्षाबंधन का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Capricorn Horoscope Today 9 August 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए संतुलित दृष्टिकोण और क्रिएटिविटी से समृद्ध होगा।

Sat, 9 Aug 2025 05:53 AM

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 9 August 2025 : मकर राशि वालों के लिए संतुलित दृष्टिकोण और क्रिएटिविटी से समृद्ध दिन होगा। रिश्तों और करियर परियोजनाओं के बीच निष्पक्ष निर्णय और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। चुनौतियों के लिए पॉजिटिव दृष्टिकोण रचनात्मक परिणामों का मार्ग प्रशस्त करता है।

लव राशिफल: अपने साथी के धैर्य की परीक्षा न लें और आज बहस करने से बचें। कुछ महिलाएं आज रिश्तों को लेकर असमंजस की स्थिति में रहेंगी। समझदारी से सोचें और उसके अनुसार काम करें। प्रेम संबंध को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रखना अच्छा है। बिगड़े हुए रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। प्रेम संबंधी सभी मुद्दों को मैच्योर दृष्टिकोण से संभालें। जिन प्रेमियों को लगता है कि रिश्ता सही रास्ते पर नहीं है, वे आज फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बातचीत महत्वपूर्ण है।

करियर राशिफल: आज का दिन पेशेवर विकास के लिए एक अवसर लेकर आया है। नए आइडिया पर फोकस करें। सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए प्रयासों से प्रोडक्टिव परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए टीमवर्क को बढ़ावा देने पर विचार करें। फीडबैक के लिए तैयार रहें, क्योंकि क्रिएटिव सुझाव चल रहे प्रोजेक्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। टास्क को कुशलता से पूरा करने में समय को मैनेज करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि निर्णय लेने का सामना करना पड़ता है, तो सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए खुद पर भरोसा करें।

आर्थिक राशिफल: वित्तीय अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ फैसले लेना आवश्यक है। फालतू खर्च या जोखिम भरे निवेश से बचें क्योंकि वे अनावश्यक चुनौतियों का कारण बन सकते हैं। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने कदमों पर ध्यान दें। समझदारी से बजट बनाने से भविष्य के लाभ के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए खर्चों पर कंट्रोल बनाए रखने में मदद मिल सकती है। भरोसेमंद व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करने से कमाई में वृद्धि के द्वार खुल सकते हैं। डिसिप्लिन बनाए रखें। आज अपनी वित्तीय पसंद को भावनाओं से प्रभावित न होने दें। धैर्य के साथ सोच-समझकर योजना बनाने से सफलता प्राप्त की जा सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन और हाइड्रेशन मजबूत शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान देंगे। रोमांच और क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना तनाव को कम करता है। शरीर और मन दोनों के प्रति एक्टिव रहने से एनर्जी बनी रहेगी। देखभाल अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जिससे धनु राशि के लोग पूरे दिन हेल्दी लाइफस्टाइल का आनंद ले सकेंगे।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com