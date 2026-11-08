आज का मकर राशिफल (8 नवंबर): राहु धन और परिवार से जुड़ी चाह करेगा तेज, करियर में तरक्की के संकेत
Makar rashi rashifal today: आज मकर राशि वालों को अपने करियर में सकारात्मक प्रगति और सहयोग के योग हैं, पढ़ाई में ध्यान लगेगा और माता की सेहत पर ध्यान देना होगा।
काम को आगे बढ़ाने का फैसला आज पेशेवर दिशा बेहतर होने की उम्मीद मजबूत करेगा। करियर में सकारात्मक प्रगति के संकेत हैं और तनाव कम होगा। सामने आई जिम्मेदारी को लेकर मन पहले से हल्का रहेगा। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने और उनके सहयोग से पेशेवर विकास के योग हैं। पिता की सेहत में सुधार की संभावना घर की चिंता कुछ हल्की करेगी। दिन व्यस्त रहेगा, फिर भी जीवनसाथी के प्रति रोमानी झुकाव बना रहेगा। पढ़ाई करने वालों की एकाग्रता अच्छी होगी। आज काम और घर दोनों आपका ध्यान मांगेंगे। अपने प्रयास का उद्देश्य साफ महसूस होगा और दिन भर की व्यस्तता अधिक सार्थक लगेगी। किसी काम को लेकर जो दबाव मन में था, उसका बोझ हल्का होगा। आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी और निजी जीवन के लिए वक्त निकालने का खयाल भी साथ चलेगा।
मकर राशि करियर राशिफल
दफ्तर में आपके काम पर नजर पड़ेगी और सामने आने वाले काम अच्छे जाएंगे। पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के दसवें भाव में रहेगा। यह करियर को दिन का मुख्य विषय बनाएगा और अपनी तैयारी सामने रखने का अवसर देगा। पेशेवर जीवन की दिशा सकारात्मक रहने के संकेत हैं। प्रभावशाली परिचय से करियर को सहारा मिलने की संभावना है, हालांकि किसी पद या बड़े परिणाम का फैसला तय नहीं है। अपनी भूमिका को लेकर बातचीत अधिक स्पष्ट होगी। काम की व्यस्तता बनी रहेगी, पर उससे जुड़ा तनाव घटेगा। विद्यार्थी पढ़ने बैठेंगे तो विषय पर ध्यान टिकेगा। तैयारी में लगाया गया समय उपयोगी महसूस होगा और बारंबार ध्यान भटकने की परेशानी कम रहेगी। आज सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए पहले समय रखें। दिन में अपनी प्रगति पर गौर करते समय संतोष होगा।
मकर राशि आर्थिक राशिफल टुडे
जीवनसाथी के माध्यम से संपत्ति का लाभ मिलने की संभावना है। इस विषय में उम्मीद बनेगी, लेकिन किसी बड़े नतीजे को अभी तय मानना ठीक नहीं होगा। कुंभ राशि के दूसरे भाव में राहु धन और परिवार से जुड़ी चाह तेज करेगा। अचानक किसी चीज में रुचि होगी और अधिक पाने की बेचैनी भी रहेगी। उपलब्ध साधनों और अपनी इच्छा के बीच का अंतर साफ महसूस होगा। परिवार में खर्च की प्राथमिकता पर बातचीत होगी। किसी पसंद की चीज पर मन अटकने की संभावना है। शौक के लिए खर्च की सीमा पहले तय करें। आज आर्थिक सोच में संपत्ति से जुड़ी उम्मीद और अपनी सुविधा बढ़ाने की इच्छा साथ रहेंगी।
आज का मकर लव राशिफल
काम में व्यस्त रहने पर भी जीवनसाथी के लिए आकर्षण बना रहेगा। साथ बैठने और दिन की बात साझा करने की इच्छा होगी। कन्या राशि के नौवें भाव में वक्री शुक्र अपनी नीच राशि में है। यह स्नेह का भाव देगा और सुख-सुविधा तथा शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। रिश्ते की गर्माहट साधारण बातचीत में भी महसूस होगी। संपत्ति से जुड़ी संभावना अपनी जगह रहेगी, निजी जुड़ाव का महत्व भी साफ होगा। घर में पिता की सेहत को लेकर उम्मीद मन को राहत देगी। जीवनसाथी के साथ कुछ समय तय कर लें। शाम को काम का सिलसिला मन में रहेगा, फिर भी प्रिय व्यक्ति से बात करने का मन होगा।
आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल
तनाव घटने से दिन का दबाव संभालना कुछ सहज लगेगा। व्यस्तता के बीच आराम की जरूरत महसूस होगी और अपनी दिनचर्या पर ध्यान जाएगा। पिता की सेहत में बेहतरी के संकेत हैं, इसे किसी निश्चित चिकित्सकीय परिणाम की तरह न लें। माता की सेहत आज विशेष ध्यान मांगेगी। साफ चेतावनी है कि काम की भागदौड़ में उनके हालचाल की अनदेखी न करें। परिवार की सेहत से जुड़ी बातचीत आपके दिन का हिस्सा होगी। अपने लिए भी परिचित विश्राम का समय रखें। काम को लेकर मन हल्का होने पर निजी जरूरतों की ओर ध्यान लौटेगा। दिन के अंत में व्यस्तता का एहसास रहेगा, लेकिन तनाव पहले से कम होगा।
शुभ अंक
४
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
माता के हालचाल पूछने के लिए दिन में समय निकालें।
क्या न करें
नए परिचय के भरोसे अपनी आर्थिक प्रतिबद्धता तुरंत न बढ़ाएं। आज अधिक पाने की चाह तेज रहेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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