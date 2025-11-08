Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 8 नवंबर: आज बिजनेस करने वालों को इस 1 चीज का रखना होगा खास ध्यान, प्रमोशन या इंकम वृद्धि की उम्मीद

मकर राशिफल 8 नवंबर: आज बिजनेस करने वालों को इस 1 चीज का रखना होगा खास ध्यान, प्रमोशन या इंकम वृद्धि की उम्मीद

संक्षेप: Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Sat, 8 Nov 2025 06:40 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 8 नवंबर 2025: प्रोफेशनल चुनौतियों का सामना समझदारी से करें। आज रिश्तों में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, जिन्हें आपको सुलझाना होगा। आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। सेहत संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।

मकर लव लाइफ: अपने पार्टनर की राय को महत्व दें, और दोपहर का समय माता-पिता के साथ अपने रिश्ते पर बात करने के लिए भी अच्छा है। आज आपको धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। प्रेम संबंध के फ्यूचर से जुड़ा फैसला लेने के लिए दोपहर के समय पर विचार करें। कुछ पार्टनर अपने एक्स लवर के साथ सुलह करके खुश होंगे। मैरिड रहते हुए रिश्तों से बचना भी बुद्धिमानी है, क्योंकि आज आपके पारिवारिक जीवन में समझौता हो सकता है।

करियर राशिफल: प्रोफेशनल व्यवहार पर नजर रखें। आप तय समय सीमा के साथ सभी टास्क को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। इंटरव्यू में सफल होने के लिए टेक्नोलॉजी स्किल्स को निखारें। आपको प्रमोशन या इंकम वृद्धि की उम्मीद हो सकती है, जो आपको ऑफिस में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करेगी। आईटी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और एचआर से जुड़े लोगों को विदेश में मौके मिल सकते हैं। निर्माण, आतिथ्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य से जुड़े व्यवसायियों को दोपहर में छोटी-मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: आज धन का आगमन होगा। इससे आपको शेयर, और व्यापार में समझदारी भरा निवेश करने में मदद मिलेगी। आप घर की मरम्मत करवा सकते हैं या भाई-बहन के साथ संपत्ति को लेकर कोई आर्थिक विवाद भी सुलझा सकते हैं। महिलाएं दान देने या दोस्तों के साथ कोई आर्थिक मामला सुलझाने पर विचार कर सकती हैं। बिजनेस में भुगतान संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। बिजनेस करने वालों को इनका समाधान करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

सेहत राशिफल: दोपहर का समय सेहत के लिहाज से अच्छा है। जिन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपको सांस लेने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ महिलाओं को माइग्रेन या त्वचा संबंधी समस्याओं की शिकायत हो सकती है, और पुरुषों को तेल और मिठाइयों का सेवन कम करने की आवश्यकता हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है।
