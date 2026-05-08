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मकर राशिफल 8 मई 2026: मकर राशि ऑफिस में ना करें गुस्सा, इन्वेस्टमेंट के मामले में जल्दबाजी दे सकती है नुकसान

Ishita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Makar Rashifal 8 May: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

मकर राशिफल 8 मई 2026: मकर राशि ऑफिस में ना करें गुस्सा, इन्वेस्टमेंट के मामले में जल्दबाजी दे सकती है नुकसान

Capricorn Horoscope Today 8 May, 2026: आज आपके मन में पैसों और काम को लेकर कई बातें चल सकती हैं। कोई खरीदारी, पेमेंट, सैलरी या ऑफिस की बात आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है कि कहां मेहनत करनी चाहिए और किस चीज को ज्यादा समय देना सही रहेगा। आज आप चीजों को नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी अहमियत सिर्फ पैसों या किसी एक इंसान की बात से तय नहीं करनी है। फालतू की ओवरथिंकिंग से आज आपको बतना है। बस ये सोचें कि क्या आपकी मेहनत सही जगह लग रही है। आज छोटा बदलाव भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज के दिन समय और पैसों का सही इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर रहेगा।

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आज प्यार का सहारा लेकर खुद को साबित करने की कोशिश ना करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो गिफ्ट या खर्च से रिश्ते को ना तौलें। पार्टनर का आपका सम्मान और परवाह करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लोग सिंगल हैं वो आज किसी शांत और समझदार इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। सामने वाला इंसान बहुत लाउड नहीं है और वो ड्रामे नहीं करता है तो इस वजह के चलते उसे नजरअंदाज ना करें। इतना समझ लें कि जो आपकी फीलिंग्स और टाइम की कद्र करें वही सही है। किसी को लेकर मन में धारणा जल्दी ना बनाएं।

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आज अपने काम और मेहनत को लेकर मन में कई बातें आ सकती हैं। नौकरीपेशा आज सैलरी, काम के बोझ या अपनी मेहनत की अहमियत के बारे में बार-बार सोच सकते हैं। आज बस ध्यान रहें कि किसी बात पर जल्दबाजी ना दिखाएं और ना ही किसी से गुस्से में कुछ कहें। अपने इमोशन पर काबू रखें। सही टाइम देखकर ही अपनी बात सामने रखें। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज पेमेंट या काम की क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट को ऐसी चीज सीखने पर फोकस करना चाहिए जो आगे चलकर काम आए। आज छोटा बदलाव भी आपको अच्छा फायदा दे सकता है।

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आज खर्च और बचत का सही बैलेंस बनाना जरूरी है। समझदारी से इन दोनों को संभालने की कोशिश करें ताकि आगे चलकर ज्यादा दिक्कत ना हो। सिर्फ मन खुश करने के लिए पैसा खर्च ना करें। खरीदने से पहले सोचें कि जो खरीद रहे हैं वो चीज आगे भी काम आएगी या नहीं। आप बचत तभी सही तरीके से कर पाएंगे जब हर खर्च सोच-समझकर होगा। आज इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी जल्दबाजी में ना करें। अगर कोई पेमेंट रुका हुआ है तो आराम से फॉलोअप लें। आज समझदारी से लिया गया फैसला आपको आगे के लिए सुरक्षित महसूस करवा सकता है।

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आज के दिन मकर राशि वालों को गले से जुड़ी दिक्कत परेशान कर सकती है। डाइजेशन की दिक्कत होने की संभावना है। काम के प्रेशर के चलते शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि तनाव होने पर जरूरत से ज्यादा खाने से बचें। आज हल्का खाना खाएं। शाम के वक्त थोड़ा टहलें और जितना हो सके आज खुद को आराम दें। खुद पर ज्यादा सख्ती ना करें और ना ही आज ओवरथिंकिंग करें। छोटी-छोटी अच्छी आदतें आपको बेहतर महसूस कराएंगी। शाम को माहौल थोड़ा शांत होगा, जिससे मन और शरीर दोनों को राहत मिलेगा।

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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