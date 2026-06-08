मकर राशिफल 8 जून 2026: आज मकर राशि वालों को मिलेगा सितारों का साथ, अचानक पास आएगा पैसा
Aaj ka makar rashifal 8 June 2026, Capricorn Horoscope Today: मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मफलदाता और न्याय देवता कहा जाता है। मकर राशि वालों के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। सितारों का साथ मिलने से धन की स्थिति में सुधार होगा। पढ़ें आज का मकर राशिफल।
Capricorn Today Horoscope 8 June 2026, आज का मकर राशिफल: मकर राशि के लिए दिन अच्छा रहेगा। सितारों का साथ मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ी सावधानी जरूरी है। आज आपको ऐसी परिस्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, जहां आपको एक्टिव होकर तुरंत फैसले लेने की जरूरत होगी। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम है। आज का दिन आपको जीवनसाथी की अहमियत बता सकता है। परिवार के साथ समय बिताएंगे, जिससे परेशानियां सुलझती नजर आएंगी। धन के मामले में सावधानी बरतने की जरूरी है। सेहत अच्छी रहेगी।
मकर लव राशिफल-
मकर राशि वालों की आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। पुराने संबंधों में सुधार के संकेत हैं। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए आज आपसी समझ और प्रेम को बढ़ाने का दिन है। सिंगल लोगों की लाइफ में अच्छा मोड़ सकता है। नए प्रेम का आगमन हो सकता है। अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करना जरूरी है।
मकर करियर राशिफल-
करियर के लिहाज से दिन लाभकारी रहेगा। आज ऑफिस में उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं, जिसका लाभ आपको अप्रेजल में मिल सकता है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरु करना चाहते हैं, तो दिन अच्छा है। आपको आपके प्रयासों का पूरा फल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। बिजनेस करने वाले किसी नई डील या सौदे में साइन कर सकते हैं।
मकर आर्थिक राशिफल-
आज मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो बचें। वरना नुकसान हो सकता है। वित्तीय स्थिति और खर्च के बीच अच्छा संतुलन बना रहेगा। अप्रत्याशित स्रोतों से धन का आगमन होगा, जिससे बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है। धन से जुड़े मामलों को समझदारी से निपटाना जरूरी है।
मकर सेहत राशिफल-
आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी लेकिन मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। बोलने से पहले शब्दों के चयन पर नजर रखें। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव दूर होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव करेंगे, लेकिन खुद पर काम का दबाव नहीं डालें।
कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। करियर में उन्नति के नए दरवाजे खुल सकते हैं। धन-संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। आज किसी को भी आपकी वाणी या शब्दों से ठेस नहीं पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें। मां काली को प्रणाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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