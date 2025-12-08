Hindustan Hindi News
Capricorn Horoscope Today 8 December 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction
मकर राशिफल 8 दिसंबर: मकर राशि की महिलाओं को इस काम में होगी प्रॉब्लम, न लें पैसे से जुड़े बड़े फैसले

मकर राशिफल 8 दिसंबर: मकर राशि की महिलाओं को इस काम में होगी प्रॉब्लम, न लें पैसे से जुड़े बड़े फैसले

संक्षेप:

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Dec 08, 2025 06:22 am IST
Capricorn Horoscope Today 8 December 2025, मकर राशिफल 8 दिसंबर 2025: मेच्योर रवैये के साथ रिश्तों से जुड़ी दिक्कतों को दूर करें। ऑफिस में प्रोडक्टिव रहें, और इस बात का ध्यान रखें कि आप धन को सावधानी से संभालें। सेहत के मामले में भी आप अच्छे हैं।

मकर राशिफल 8 दिसंबर: मकर राशि की महिलाओं को इस काम में होगी प्रॉब्लम, न लें पैसे से जुड़े बड़े फैसले

लव लाइफ: आज के दिन पार्टनर की आजादी पर रोक न लगाएं, क्योंकि इससे रिश्ते पर असर पड़ सकता है। पजेसिव होना एक हेल्दी प्रेम संबंध का प्रतीक नहीं है। रिश्ते में अहंकार से बचें और पार्टनर के प्रति सेंसिटिव रहें। आप दोनों एक साथ ज्यादा समय बिताना पसंद कर सकते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप पास्ट में न जाएं, जिससे आपका प्रेमी नाराज हो सकता है। मैरिड महिलाओं को आज अपने पति के माता-पिता के साथ बातचीत करने में दिक्कतें आ सकती हैं। सिंगल महिलाओं को भी प्रपोजल मिल सकते हैं।

करियर राशिफल: सुबह का टाइम प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चीजें पटरी पर आ जाएंगी। जिन लोगों के पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, उन्हें आज मीटिंग और फैसले लेने में ज्यादा घंटे बिताने पड़ सकते हैं। आपके सीनियर्स आपकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं और आज आपको नई जिम्मेदारियां सौंपेंगे। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उन्हें स्वीकार करें। बैंकिंग, हेल्थकेयर और आईटी प्रोफेशनल्स को विदेश में नए मौके मिलेंगे। आपके सीनियर्स महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने में सहायक होंगे। स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा।

फाइनेंशियल राशिफल: आज बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचें। पिछले निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलने के बावजूद, खर्च पर कंट्रोल रखना अच्छा है। दोपहर का टाइम चैरिटी में पैसे दान करने के लिए भी अच्छा है। आपको कॉलेज या ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन में योगदान देना पड़ सकता है। आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। कुछ महिलाएं घर का रेनोवेशन करवाएंगी।

सेहत राशिफल: कोई बड़ी मेडिकल समस्या परेशानी नहीं खड़ी करेगी। हालांकि, आपको अपनी लाइफस्टाइल को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। आज शुगर छोड़ने का अच्छा दिन है। ट्रेन में चढ़ते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ महिलाओं को सांस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, उन्हें मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
