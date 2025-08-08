मकर राशिफल 8 अगस्त : आज आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जीवन में होंगे बड़े बदलाव, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Capricorn Horoscope Today 8 August 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आज मकर राशि वालों को आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है, लेकिन समझदारी से खर्च करने की सलाह दी जाती है।

लेकिनCapricorn Horoscope, मकर राशिफल, 8 August 2025 : मकर राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार, करियर, वित्त और स्वास्थ्य के मामले में नए अवसर लेकर आया है। बदलाव के लिए तैयार रहें और खुद पर भरोसा करें। मकर राशि वालों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में विकास के अवसरों से भरा दिन मिलने की उम्मीद है। प्यार के मामले में, यह समय रिश्तों को मजबूत करने या नए रिश्तों को खोलने का है। करियर की संभावनाएं संभावित तरक्की के साथ आशाजनक दिख रही हैं। आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है, लेकिन समझदारी से खर्च करने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के लिहाज से, संतुलित दृष्टिकोण आपको ऊर्जावान और केंद्रित बनाए रखेगा।

लव राशिफल: आज बिना किसी हिचकिचाहट के प्यार का इजहार करें। रोमांस के सितारे मजबूत होने के कारण आपका प्रपोजल स्वीकार हो सकता है। जब आप प्रेमी के साथ टाइम स्पेंड करें, तो पास्ट के बारे में न सोचें। सोचें कि आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल बना रहे। आपके माता-पिता आपके कनेक्शन को मंजूरी देंगे। कुछ प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने की भी जरूरत होती है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें आज अपने पार्टनर से कॉल पर बात करनी चाहिए। विवाहित मकर राशि वालों को जीवनसाथी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए सावधान रहना चाहिए।

करियर राशिफल: नए अवसरों के सामने आने के साथ ही आपके प्रोफेशनल जीवन में बदलाव हो सकता है। आप खुद को ऐसे प्रोजेक्ट्स या विचारों की ओर आकर्षित पा सकते हैं, जो आपके जुनून से मेल खाते हों। खुद पर भरोसा करें और सोच-समझकर रिस्क उठाने से न डरें। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिल सकती है। इसलिए टीम वर्क के लिए तैयार रहें। आपका उत्साह और सोच आपकी ताकत है, और वे आज आपके करियर की यात्रा में महत्वपूर्ण प्रगति करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक रूप से, आज आपके लिए अच्छा दिन है। अपने बजट पर फोकस करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप समझदारी से बचत या निवेश कर सकते हैं। लेकिन फालतू खरीदारी से बचें और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचें। पैसे कमाने के अवसर सामने आ सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें और लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। अगर आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वित्तीय सलाहकार से बात करना फायदेमंद हो सकता है। याद रखें, फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब है सही डिसीजन लेना और खर्च करने और बचत करने के अपने दृष्टिकोण में डिसिप्लिन बनाए रखना।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन्हें लीवर या किडनी से जुड़ी कोई प्राब्लम है, उन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। माइग्रेन, खांसी, वायरल बुखार और त्वचा संबंधी एलर्जी आज नॉर्मल रहेगी। सुबह या शाम को लगभग 30 मिनट तक टहलने से आपका ब्लड सर्कुलेशन और आपकी सेहत भी बेहतर होगी। कुछ महिलाओं को तनाव से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। दोपहर का वक्त कान से संबंधित समस्याओं के लिए डॉक्टर से बात करने के लिए भी अच्छा रहेगा।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com