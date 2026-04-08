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मकर राशिफल 8 अप्रैल 2026: अकेले काम में लगेगा मन, हर बात को तुरंत शेयर करने से बचें, पढ़ें पूरा राशिफल

Apr 08, 2026 06:35 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह दसवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है उन लोगों की राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 अप्रैल का दिन?

मकर राशिफल 8 अप्रैल 2026: अकेले काम में लगेगा मन, हर बात को तुरंत शेयर करने से बचें, पढ़ें पूरा राशिफल

Capricorn Horoscope 8 April 2026, मकर राशिफल आज : मकर राशि वालों के लिए आज यानी 8 अप्रैल का दिन शांत रहेगा, लेकिन खाली नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि चीजें धीरे-धीरे अंदर ही अंदर चल रही हैं और आप उन्हें बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए महसूस कर रहे हैं। चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में होने की वजह से आप ज्यादा सोच-विचार करेंगे। आज आपके मन में अचानक कोई भी विचार आ सकता है और फिर उससे जुड़ी दूसरी बातें भी आने लगेंगी। आप बिना सोचे-समझे किसी गहरी सोच में खो सकते हैं। आप थोड़ा अकेले रहना भी पसंद कर सकते हैं। दूसरों से ज्यादा घुलने-मिलने का मन नहीं करेगा। साथ ही, आप चुपचाप बहुत कुछ नोटिस करेंगें, जैसे बार-बार होने वाली चीजें या कोई स्थिति आपको कैसे प्रभावित कर रही है, भले ही आप बाहर से कुछ न कहें। कुल मिलाकर, आज का दिन ज्यादा करने का नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर समझने और सोचने का है।

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मकर लव राशिफल

आज आप अपनी भावनाओं को बाहर जताने के बजाय अंदर ही महसूस करेंगे अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपनी हर बात तुरंत शेयर नहीं करना चाहेंगे। पहले आप खुद समझना चाहेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप सामने वाले की छोटी-छोटी बातों को नोटिस करेंगे, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। थोड़ा सा दूरी का एहसास हो सकता है, लेकिन यह नकारात्मक नहीं है, बस आप अपने लिए थोड़ा स्पेस ले रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो आज आपका ध्यान किसी को ढूंढने के बजाय खुद पर रहेगा। आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि आपको सच में क्या चाहिए, वो भी शांत और समझदारी से।

मकर करियर राशिफल

करियर पर नजर डालें, तो आज मकर राशि वालों का काम तो आगे बढ़ेगा, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप काम नहीं कर रहे, बल्कि आपका ध्यान बार-बार काम और अपने विचारों के बीच बदलता रहेगा। आप काम के बीच-बीच में रुक सकते हैं, क्योंकि आपका मन कुछ और सोचने लग जाता है। यह ध्यान भटकना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए फोकस बदल जाता है। आज आप अकेले काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। आपको साफ समझ आएगा कि क्या सही चल रहा है और क्या नहीं, लेकिन हर चीज को तुरंत ठीक करने का मन नहीं करेगा। आज सब कुछ एक साथ सुलझाने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम में लगातार बने रहना ही काफी होगा।

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मकर मनी राशिफल

आज आप पैसों को लेकर थोड़ा सावधानी बतरें। बिना जरूरत के खर्च करने का मन नहीं करेगा, यहां तक कि उन चीजों पर भी नहीं जिन पर आप पहले बिना सोचे खर्च कर देते थे। यह डर नहीं बल्कि सही मायने में समझदारी है। आप आज ज्यादा लंबी अवधि की सुरक्षा के बारे में सोच सकते हैं, न कि सिर्फ आज के खर्च के बारे में। आप अपने पैसों से जुड़े कुछ पैटर्न भी नोटिस करेंगे, जैसे पैसा कहां जा रहा है, किन चीजों पर आप बिना सोचे खर्च करते हैं, और किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। आज तुरंत कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बस चीजों को साफ तरीके से समझना ही काफी है।

मकर हेल्थ राशिफल

आज आपकी शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन दिमाग अंदर ही अंदर चलता रहेगा। भले ही कोई जरूरी काम न हो, फिर भी आप कुछ न कुछ सोचते रहेंगे। शाम तक आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, जो शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होगी। ऐसा लगेगा कि आराम की जरूरत है, भले ही शरीर ठीक हो। आज छोटे-छोटे ब्रेक लें और खुद को थोड़ा शांत समय दें। सरल दिनचर्या रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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आज का सुझाव

आज हर चीज को आगे बढ़ाने या तुरंत करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को अपने आप समय के साथ ठीक होने देना ही बेहतर होता है।

इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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