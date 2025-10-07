मकर राशिफल 7 अक्टूबर: आज लग्जरी पर बड़ी रकम नहीं करें खर्च, कुछ सीनियर्स करेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स

Today Capricorn Horoscope 7 October 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Tue, 7 Oct 2025 05:49 AM

Capricorn Horoscope Today 7 October 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि वाले अपने लवर के साथ समय बिताएं, इससे रिलेशनशिप में मधुरता आएगी। नई जिम्मेदारियां आज आपके लिए चतुराई से काम करेंगी। सुरक्षित मौद्रिक निवेश पर विचार करें और सुनिश्चित करें कि आप अच्छी लाइफस्टाइल भी बनाए रखें।

मकर लव राशिफल- आज मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप ज्यादा बातचीत की डिमांड करता है। ट्रैवल के दौरान भी आपको अपने लवर से फोन पर कनेक्ट रहना चाहिए, जिससे रिश्ता स्ट्रांग होगा। यह अपनी शादी फिक्स करने और रिश्ते के बारे में फैमिली से बात करने का सही समय है। आप लवर के लिए किसी सरप्राइज की प्लानिंग भी बना सकते हैं और दिन के दूसरे हिस्से में डिनर टेबल पर समय बिताना भी अच्छा रहेगा। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, वे रिलेशनशिप को फिर से जीवंत करने के लिए एक्स लवर से मिलेंगे।

मकर करियर राशिफल- मैनेजमेंट नए टास्क सौंपने में खुश होगा और आज आपका शेड्यूल बिजी रहेगा। जब आप टीम वर्क हैंडल रहे हों तो ईगो से बचना चाहिए। कुछ टास्कों के लिए आपको एक्स्ट्रा घंटे भी काम करना पड़ सकता है। आपके नए आइडिया क्लाइंट को इंप्रेस कर सकते हैं, जबकि कुछ सीनियर्स आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स भी करेंगे। ट्रैवल के योग हैं, खासकर ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए।

मकर आर्थिक राशिफल- आज मकर राशि वालों के सामने कुछ अप्रत्याशित खर्चे आएंगे और आपके खजाने में पर्याप्त धन होना चाहिए। लग्जरी पर बड़ी रकम खर्च नहीं करें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान और फ़र्नीचर खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा। सट्टा कारोबार में निवेश से बचना भी अच्छा है। आपको फैमिली में किसी सेलिब्रेश के लिए भी खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। महिलाओं को परिवार के अंदर धन या संपत्ति से जुड़ा विवाद में घसीटा जा सकता है। व्यापारी भी धन जुटाने में सफल होंगे।

मकर सेहत राशिफल- आज मकर राशि वाले सेहत के मामले में समझौता नहीं करें। आपको विजन से जुड़ी परेशानियों के लिए डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होगी, जबकि कुछ बच्चों में वायरल फीवर, गले में खराश या स्किन से जुड़े एलर्जी हो सकते हैं। बड़े-बुजुर्गों को अपने फैमिली और प्रिय लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज बस या ट्रेन में चढ़ते समय सतर्कता बरतें। आज आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए भी सतर्क रहना चाहिए।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com