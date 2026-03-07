मकर राशिफल 7 मार्च: मकर राशि वालों की पुराने प्यार से होगी मुलाकात, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है इस बात का तनाव
Capricorn Horoscope Today 7 March 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। जानें आज यानी 7 मार्च का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?
Capricon Horoscope Today 7 March 2026, Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल: आज अपनी लव लाइफ में छोटी-छोटी बहस को ज्यादा बढ़ने ना दें। आज पार्टनर के साथ आपका व्यवहार काफी मायने रखेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आज जिम्मेदारी और समझदारी से काम लेना जरूरी है। आज ऑफिस में जब जरूरी फैसला लेना हो तो पूरी मजबूती के साथ खड़े रहें। पैसों के मामले में दिन सही रहने वाला है। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट में आप जुड़ सकते हैं। बस आज अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें। हे्ल्थ ठीक रहेगी। बाकी आज के लिए यानी 7 मार्च की विस्तृत राशिफल को नीचे पढ़ें।
यहां देखें 7 मार्च 2026 के लिए मकर राशि का विस्तृत राशिफल
मकर लव राशिफल
मकर राशि वालों की लव लाइफ के लिए आज अच्छा दिन है। आज दिन के पहले हिस्से में आपकी मुलाकात किसी खास इंसान से हो सकती है। खास करके सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। कुछ लोग आज अपने पुराने प्यार से दोबारा जुड़ सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इसका असर आपके मौजूदा रिश्ता पर ना पड़ें। पार्टनर को आज धैर्य से सुनना जरूरी है। पार्टनर की इच्छा हो सकती है कि आज आप खुलकर अपनी फीलिंग्स उन्हें बताएं। शादीशुदा महिलाओं को ससुराल पक्ष में किसी तरह की बहसबाजी करने से बचना चाहिए।
मकर करियर राशिफल
आज हो सकता है कि ऑफिस में आपको काम से जुड़ी कुछ दिक्कतें आएं। इस वजह से आपके लिए तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। कोशिश करें कि इसका असर आपके काम की क्वालिटी पर ना पड़ें। आज के दिन क्लाइंट से बात करते वक्त सावधान रहें। प्रोफेशनल लाइफ में आज आपकी बातचीत और लिखने का तरीका काफी अहम रहने वाला है। जो लोग फाइनेंस या बैंकिंग की फील्ड से जुड़े हैं उन्हें हिसाब-किताब में खास ध्यान रखना चाहिए। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, वो लोग आज इंटरव्यू दे सकते हैं क्योंकि इस मामले में आज का दिन अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन सही जाने वाला है। एग्जाम में सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। हालांकि आज बिजनेस से जुड़े लोगों को पार्टनरशिप में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं।
मकर मनी राशिफल
आज मकर राशि वालों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को पेमेंट से जुड़ी थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कानूनी मामला चल रहा है तो आज उसमें आपको जीत मिल सकती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर ही होगी। कुछ जातक आज बैंक का लोन भी चुका सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। आज आपके भाई-बहन या फिर रिश्तेदार आपसे पैसों की मदद मांग सकते हैं। बिजनेस बढ़ाने से पहले आज सोच-समझकर ही कोई फैसला लें।
मकर हेल्थ राशिफल
आज मकर राशि वाले लोग ज्यादा तेल-मसाले और तली-भुनी चीजें खाने से बचें। खाने में प्रोटीन, विटामिन और जरूरी कार्बोहाइड्रेट शामिल करें। आज देर शाम गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। बच्चों को खेलते समय आज हल्की चोट लग सकती है, ऐसे में आज उनका ध्यान रखें। कुछ जातकों को आज हल्की एलर्जी या इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे रूटीन पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। नशे की हालत में टू-व्हीलर गाड़ी चलाने से बचें।
