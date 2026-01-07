Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 7 जनवरी: मकर राशि आज सुबह में न करें पैसों से जुड़ा ये काम, दोपहर का टाइम रहेगा शुभ

मकर राशिफल 7 जनवरी: मकर राशि आज सुबह में न करें पैसों से जुड़ा ये काम, दोपहर का टाइम रहेगा शुभ

संक्षेप:

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Jan 07, 2026 07:06 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Capricorn Horoscope Today 7 January 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 7 जनवरी 2026: रिलेशनशिप में दिक्कतों से निपटने के सभी पॉजिटिव तरीकों पर विचार करें। आपकी ऑफिस लाइफ प्रोडक्टिव रहेगी। आज के दिन आपको नए काम करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, जो आपकी प्रोफेशनल काबिलियत को टेस्ट करेंगे। हेल्थ और वेल्थ दोनों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप इमोशनल हैं, लेकिन इसे अपनी लव लाइफ में कमजोरी का कारण न बनने दें। आज के दिन आप वर्कप्लेस पर नई चुनौतियां लें। छोटी-मोटी फाइनेंशियल दिक्कतें भी आएंगी।

मकर राशि आज सुबह में न करें पैसों से जुड़ा ये काम, दोपहर का टाइम रहेगा शुभ

मकर राशि का आज का लव राशिफल: लव अफेयर में पिछली परेशानियों को सुलझाने के लिए कदम उठाएं। रिलेशनशिप में फाइनेंशियल मुद्दों पर आज के दिन बहस से बचें, क्योंकि इससे प्यार का फ्लो खराब हो सकता है। पक्का करें कि आप पार्टनर को पर्सनल फ्रीडम दें, और इससे रिलेशनशिप मजबूत होगा। कुछ पुरुष जातक अपने पुराने लवर्स के पास वापस जाएंगे, लेकिन शादीशुदा लोगों को यह जानने की जरूरत है कि इससे उनकी फैमिली लाइफ खराब हो सकती है। आप अपने माता-पिता से भी लव अफेयर के बारे में बात करके उनकी मंजूरी ले सकते हैं।

मकर राशि का आज का करियर राशिफल: प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव पल आएंगे। आज के दिन का दोपहर का टाइम टीम सेशन में नए आइडिया लाने के लिए अच्छा है। लेकिन वकील, जज, पुलिस अधिकारियों और रेवेन्यू अधिकारियों को आज ऑफिस में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाने के बारे में सोच सकते हैं, और नई पार्टनरशिप सच होंगी। नौकरी ढूंढने वाले लोग अलग-अलग जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं, और शाम को इंटरव्यू के कॉल आने लगेंगे। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

मकर राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज धन एक मुद्दा साबित हो सकता है। हालांकि, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बिना किसी रुकावट के चलेगी। कुछ लंबे समय से बकाया पेमेंट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बिलों में थोड़ा और समय लग सकता है। बड़े लोग बच्चों के बीच धन बांटने के बारे में सीरियस हो सकते हैं। सुबह के समय में भाई-बहनों के साथ पैसे या प्रॉपर्टी से जुड़ी बातचीत से बचें। आपके परिवार में कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, जहां आपको योगदान देना होगा।

मकर राशि का आज का स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन आपका सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि, जिन्हें बेचैनी महसूस हो रही है, उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। महिलाओं को आज एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसमें माउंटेन बाइकिंग और हाइकिंग शामिल हैं, से बचना चाहिए। मुंह की हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। जबकि आज के दिन दोपहर के टाइम में खेलते समय बच्चों को चोट लग सकती है। प्रोफेशनल स्ट्रेस से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। योग और मेडिटेशन के लिए आज के दिन समय निकालें।

