मकर राशिफल 7 फरवरी 2026: मकर राशि वालों की लाइफ में उतार-चढ़ाव संभव, काम में मिलेंगे नए मौके, पैसों पर रखें कंट्रोल
Capricorn Horoscope Today 7 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल…
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 7 February 2026 : आज मकर राशि वालों के लिए प्यार, काम और पैसों के मामलों में संतुलन बनाकर चलने का दिन है। आज बिना शर्त प्यार करने और पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें। रिश्ते में अपनापन और समझदारी दिखेगी तो माहौल बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कमिटमेंट के साथ काम करेंगे तो आने वाले रिस्क को संभाल पाएंगे। जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, उन्हें पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ निभाने की जरूरत है। पैसों की स्थिति आज सही ट्रैक पर बनी रहेगी, जिससे आर्थिक दबाव कम महसूस होगा। प्यार से जुड़े हर मसले को खुले दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें। किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखने के साथ-साथ सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनें। काम के मोर्चे पर उम्मीदों पर खरा उतरने में आप सफल रह सकते हैं। आज कमाई ठीक रहेगी, लेकिन साथ ही खर्च और जरूरतों पर भी बराबर ध्यान देना जरूरी होगा। अगर आप फिजूलखर्ची से बचेंगे तो आर्थिक संतुलन बना रहेगा।
मकर राशि लव राशिफल- आज रिश्ते में हल्की-फुल्की खटपट हो सकती है। पार्टनर के ईगो और एटीट्यूड की वजह से कुछ बातें बिगड़ सकती हैं। ऐसे में बहस से बचते हुए खुलकर बातचीत करना बेहतर रहेगा। किसी भी मुद्दे को मन में दबाकर न रखें, बल्कि शांति से बात करके हल निकालें। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिश्तों में जो परेशानियां चल रही थीं, उनमें आज सुधार हो सकता है और गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। प्यार के मामले में किसी भी तरह के संकट को समझदारी और धैर्य से संभालें। रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी को सीमित रखें, क्योंकि इससे गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। सिंगल लोगों को आज किसी नए शख्स से मिलने का मौका मिल सकता है, जिससे आगे चलकर रिश्ता आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। शादीशुदा लोगों को आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है।
मकर राशि करियर राशिफल- आज ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ लोग आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं। क्लाइंट के साथ बातचीत के दौरान नए और क्रिएटिव आइडिया रखें। नेगोशिएशन टेबल पर अपने सुझाव साफ शब्दों में रखें, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आप पर भरोसा मजबूत होगा। ऑफिस की राजनीति की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन समझदारी से हालात संभाले जा सकते हैं। रेवेन्यू बढ़ाने पर ध्यान दें और बड़ी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और मेहनत से निभाएं। आज जॉब इंटरव्यू देने के लिए भी दिन अच्छा है। अगर आप नई नौकरी या बेहतर मौके की तलाश में हैं तो कोशिश कर सकते हैं। बिजनेस करने वालों को नए बिजनेस मौके मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी डील या ऑफर पर फाइनल फैसला लेने से पहले हर पहलू को अच्छे से जांच लें। हायर स्टडीज में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को आज पॉजिटिव खबर मिलने की संभावना है।
मकर राशि आर्थिक राशिफल- आज ट्रेडिंग से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि जोखिम बना रहेगा। अगर आप फैमिली या पैतृक संपत्ति बेचने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल हो सकता है। फाइनेंशियल विवाद सुलझ सकते हैं, जिससे मन को राहत मिलेगी। कुछ लोगों को विरासत में संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। आज विदेश यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत देती है। बिजनेस करने वालों को बैंक लोन मिल सकता है, जिससे कारोबार बढ़ाने और नई योजनाओं पर काम करने में मदद मिलेगी। पैसों को लेकर प्लानिंग करते समय जल्दबाजी न करें और हर फैसले को सोच-समझकर लें।
मकर राशि स्वास्थ्य राशिफल- आज अपनी लाइफस्टाइल पर खास ध्यान देने की जरूरत है। दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें ताकि शरीर एक्टिव रहे। वायरल फीवर या गले में दर्द जैसी दिक्कत होने पर डॉक्टर से सलाह लेने में देरी न करें। कुछ महिलाओं को माइग्रेन या गायनोकॉलजिकल दिक्कत महसूस हो सकती है, ऐसे में आराम और सही देखभाल जरूरी होगी।शाम के समय टू-व्हीलर चलाते वक्त सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से दूरी बनाएं, क्योंकि ये सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। मानसिक रूप से फिट रहने के लिए फैमिली के साथ समय बिताएं और खुद को जरूरत से ज्यादा तनाव में न डालें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि