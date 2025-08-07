Capricorn Horoscope Today 7 August 2025 aaj ka makar rashifal daily future predictions मकर राशिफल 7 अगस्त : करियर में चुनौतियों के बावजूद आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, निवेश करने के लिए समय शुभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 7 August 2025 aaj ka makar rashifal daily future predictions

Capricorn Horoscope Today 7 August 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आज आपका जीवन समृद्ध रहेगा। निवेश करने के लिए दिन अच्छा है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयThu, 7 Aug 2025 06:46 AM
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 7 August 2025 : रिलेशनशिप की सम्साओं को सुलझा लें और कार्यस्थल में नए टास्क लें जिससे करियर में ग्रोथ के रास्ते खुलेंगे। आज आपका जीवन समृद्ध रहेगा। आज प्रेम जीवन में अधिक समय दें और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को भी ईमानदारी से और सीरियस होकर निभाएं। अर्थ को भी जिम्मेदारी के साथ संभालें। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगाा।

लव राशिफल- आज अहं की वजह से प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपको आज एक अच्छा स्तोत्रा बनने की आवश्यकता है। जिन लोगों का प्रेम अभी नया है, उनके लिए दिन का दूसरा भाग महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज प्रेमी के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें और प्रेमी की भावनाओं को समझें। दिन का दूसरा भाग एक्स लवर के साथ नई शुरुआत करने के लिए भी अच्छा है। आज महिलाएं रिलेशनशिप में खुशियां ला सकती हैं। परिवार को अपने लव अफेयर के बारे में बताएं, ताकी उनका सहयोग आपको मिल सके। शादीशुदा लोग ऑफिस रोमांस से दूर रहें। नहीं तो उनके पार्टनर को इस बारे में सब पता चल जाएगा।

करियर राशिफल- आज नौकरी में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कार्य पर आज कोई टीम का सदस्य या सीनियर सवाल उठा सकता है। जिस वजह से आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। किसी सिनियर से कोई समस्या को सुलझाने में भी दिक्कतें हो सकती हैं। दिन का दूसरा भाग जॅाब इंटरव्यू के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी की वजह से यात्रा कर रहे हैं उन्हें शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शेफ्स, आईटी प्रोफेशनल्स, डिजाइनर्स और शिक्षाविदों को विदेश जाने के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं, जो एंटरपेन्योर लाभ के लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं, उन्हें भी नए अवसर मिल सकते हैं।

आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक समृद्धि आपको धन संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद करेगी। धन की प्राप्ति कई जगह से हो सकती है और आप धन का खर्च भी किसी महत्वपूर्ण कारण से ही करेंगे। महिलाओं को पारिवारिक प्रोपर्टी विरासत में मिल सकती है। आज का दिन स्टॅाक मार्केट में निवेश के लिए भी अच्छा है। वहीं बिजनसमैन भी आज प्रमोटर्स द्वारा फंड जुटाने में सफल होंगे। आज आप दान भी कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- आज कोई गंभीर समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आज घर का बना खाना खाएं और बाहर के खाने से परहेज ही करें। कोई भी छोटी समस्या होने पर उस पर ध्यान दें और जरुरत लगे तो किसी डॅाक्टर से सलाह ले लें। गर्भवती महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाते समय या बस में यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को खेलते समय चोट भी लग सकती है। आज भारी सामान उठाते समय भी सावधान रहें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)