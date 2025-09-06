मकर राशिफल 6 सितंबर : मकर राशि वालों के प्रेम जीवन में उथल-पुथल के संकेत, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

Capricorn Horoscope Today 6 September 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों को आज कोई बड़ी आर्थिक समस्याएं नहीं होंगी। महिला जातक पार्टियों पर खर्च कर सकती हैं।

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 6 September 2025 : आज प्रेम जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। प्रोफेशनल रूप से महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी और जीवन में समृद्धि के संकेत भी हैं। धन बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिव मौकों पर नजर रखें। रिलेशनशिप में प्रेम बरसाते रहें। प्रोफेशनल प्रोडक्टिवटी भी शानदार रहेगी। कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। धन का निवेश समझदारी से करें।

लव राशिफल- आज अपने साथी की बातों को ध्यान से सुनें और उनका सहयोग करें। रिलेशनशिप को मज़बूत बनाए रखने के लिए प्रेमी को समय दें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। आज आप स्नेह बरसाते रहेंगे, जिससे बदले में प्रेम भी मिलेगा। कुछ रिश्तों में अहं के कारण हल्की उथल-पुथल हो सकती है, जिसे समझदारी से सुलझाना जरूरी होगा ताकि रिश्ते में प्रेम बना रहे। लव लाइफ अच्छी रहेगी और पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएंगे। सिंगल पुरुष जातकों की दिन के पहले भाग में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

करियर राशिफल- आज कार्यस्थल पर अपने लक्ष्यों पर ध्यान लगाएं, इससे आप कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को भी सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। क्लाइंट से बात करते समय अपनी कम्यूनिकेशन स्किल्स का पूरा उपयोग करें। आईटी, स्वास्थ्य, एविएशन , हॉस्पिटैलिटी और कानूनी क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स आज काफी व्यस्त रहेंगे। बैंकिंग और अकाउंट्स के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आज अपने काम पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आज अप्रेजल या प्रमोशन होने की संभावना भी है। एंटरप्रेन्योरस को नए पार्टनर मिल सकते हैं, जिनसे जल्द ही फायदा होगा।

आर्थिक राशिफल- आज कोई बड़ी आर्थिक समस्याएं नहीं होंगी। महिला जातक पार्टियों पर खर्च कर सकती हैं। जो छात्र विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ट्यूशन फीस का भुगतान करने के लिए माता-पिता से आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ सकती है। कोई पुराने लोन को आज आप बंद कर सकते हैं। यदि आप कई बार घर के नवीनीकरण के बारे में सोच चुके हैं, लेकिन आर्थिक कारणों से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आज आप इस काम को शुरू कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- आज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें और दोस्तों के साथ समय बिताएं। तैलीय व अत्यधिक चिकनाई वाले भोजन से बचें और इसके बजाय प्रोटीन, पोषक तत्व, विटामिन व आवश्यक कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें। गर्भवती महिलाओं को एडवेंचर टूरिज़्म के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बुजुर्गों को आज सीने से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com