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मकर राशिफल 6 मई 2026: मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

May 06, 2026 07:20 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Capricorn Horoscope 6 May 2026: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

मकर राशिफल 6 मई 2026: मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

Capricorn Horoscope Today, May 6, 2026: आज आपको तरक्की दिखेगी, जब जिम्मेदारियां कम होंगी। आपके पास ऐसे काम होंगे, जिन्हें आप मैनेज कर लेंगे। आज आपको पर्सनल फैसले में, लंबे समय के प्लान में और खास ध्यान देने की जरूरत है। इसको स्टेप बाई स्टेप हैंडल करें। आपको हर जिम्मेदारी को ताकत में नहीं बदलाव है। शांति से अपनी गति से चलनें और भार को महसूस ना करें। आज का दिन मिच्योर एक्शन को सपोर्ट करेगा। प्रोग्रेस आपको अच्छी लगेगी, अगर ये किसी दवाब में मिक्स नहीं होगी।

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आज प्यार में व्यवहार के साथ थोड़ा अपनापन भी जरूरी है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो जिम्मेदारियों की वजह से बात करने का तरीका बहुत बोरिंग ना होने दें। एक छोटा सा प्यारा मैसेज या अच्छी बात भी रिश्ता मजबूत कर सकती है। अगर आप सिंगल हैं, तो थोड़ा संभलकर रहना ठीक है, लेकिन इतना भी दूर न हो जाएं कि कोई करीब ही न आ सके। कोई अच्छा व्यक्ति आपकी ईमानदारी को नोटिस कर सकता है। रिश्ते को आराम से आगे बढ़ने दें। प्यार तब अच्छा लगता है जब गंभीरता के साथ अपनापन भी हो। रिश्ते को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दें। आज बस थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना ही काफी है।

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आज सिंपल प्लानिंग के साथ काम को आगे बढ़ाएं। नौकरी करने वाले लोग अपने काम, जिम्मेदारियां और समय को अच्छे से संभाल पाएंगे। आज कोई एक जरूरी काम चुनें और उसे आराम से पूरा करें। सिर्फ इसलिए ज्यादा काम न लें क्योंकि लोग आप पर भरोसा करते हैं। बिजनेस करने वाले लोग अपने प्लान, स्टाफ, हिसाब-किताब और क्लाइंट से जुड़े काम को ध्यान से देखें। स्टूडेंट्स के लिए आसान और सही टाइमटेबल बनाना फायदेमंद रहेगा। ऐसे बड़े लक्ष्य न बनाएं जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो। जब आप साफ तरीके से जिम्मेदारी निभाते हैं, तो लोग आप पर और ज्यादा भरोसा करने लगते हैं।

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आज पैसा आपको पर्सनल जिम्मेदारियों से जुड़ा है, तो आपको खास तौर पर चीजों को देखना है। इसके लिए परिवार की जरूरतें, सेविंग्स, लंबे समय के लिए सिक्योरिटी, खर्चे, लेकिन इन सभी को आपको अपने बजट में फिट करना होगा। आपको दवाब नहीं लेना है कि किसकी जरूरत है और किसकी नहीं। सेविंग को धैर्य से हैंडल करें। निवेश को प्रैक्टिकल फैक्ट के जरिए देखें। ट्रेडिंग इसलिए नहीं करें, कि आप पुरानी चिंताओं से मुक्त होंगे।

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Health Horoscope today, मकर हेल्थ राशिफल

आज आपके घुटनों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है। आप आगे बढ़ने के लिए मजबूत फील कर रहे हैं, लेकिन आपका शरीर आपसे आज सपोर्ट मांग रहा है। आपको थकान को इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ इसलिए कि काम जरूरी है। ताजा खाना, अच्छे से पानी, स्ट्रेचिंग और शांत शाम आपको मदद करेगी। आपको हेल्थ से जुड़ी और कठिन ड्यूटी नहीं करनी है। अगर माइंड हैवी फील हो तो एक कम जरूरी काम को हटा दें।आज एक लाइट रूटीन से आपका दिन अच्छा जाएगा।

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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