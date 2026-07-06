आज का मकर राशिफल 6 जुलाई: आज आय और खर्च दोनों पर नजर रखने की जरूरत है
Aaj ka makar rashifal 6 July 2026: मकर राशि वालों के लिए आज सूर्य काम और दिनचर्या वाले क्षेत्र में है, इसलिए जिम्मेदारियां टलेंगी नहीं। भाई-बहन या करीबी सहयोगी से भी मदद मिल सकती है। बस एक साथ बहुत सारे मोर्चे नहीं खोलें।
Capricorn Horoscope Today 6 July 2026, आज का मकर राशिफल: सुबह का समय धन, परिवार और बोलचाल से जुड़े मामलों पर ध्यान मांग सकता है। किसी जरूरी भुगतान, घर के खर्च या परिवार में कही गई बात का असर मन पर रहेगा। वाणी में नरमी रखेंगे तो आधी उलझन वहीं सुलझ जाएगी। दिन बढ़ने पर चाल बदलती दिखेगी और आप ज्यादा सक्रिय, साहसी और काम के पीछे भागने वाले मूड में आ जाएंगे। छोटे काम, दस्तावेज, कॉल, यात्रा, फॉलोअप और बातचीत वाले विषय तेज गति पकड़ेंगे। चंद्रमा का यह असर बता रहा है कि दिन की शुरुआत स्थिर सोच से करें और बाद का हिस्सा प्रयास के लिए रखें। सूर्य काम और दिनचर्या वाले क्षेत्र में है, इसलिए जिम्मेदारियां टलेंगी नहीं। वहीं बुध वक्री होकर संबंधों के क्षेत्र में आया है, इसलिए साझेदारी, जीवनसाथी या क्लाइंट से संवाद बहुत साफ रखना होगा। मेहनत ज्यादा लगेगी, पर सही दिशा में किया गया अतिरिक्त प्रयास परिणाम देगा। भाई-बहन या करीबी सहयोगी से भी मदद मिल सकती है। बस एक साथ बहुत सारे मोर्चे न खोलें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में स्थिरता रखने के लिए शब्दों का चुनाव अहम रहेगा। सुबह परिवार की किसी बात पर संवेदनशील प्रतिक्रिया हो सकती है। बाद में आप खुलकर बात करेंगे और मन की दूरी कम करना आसान होगा। विवाहित लोगों के लिए साथी के साथ तालमेल बना रहेगा, खासकर तब जब दोनों काम की व्यस्तता को समझें। प्रेम संबंधों में खुशी और हल्की गर्माहट महसूस हो सकती है। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी बात मन प्रसन्न करेगी। यदि किसी से रूठापन है, तो सीधी और छोटी बातचीत बहुत काम आएगी। शक या अनुमान से बचें।
शिक्षा और करियर
काम के मोर्चे पर दिन मेहनत मांगता है। कोई लक्ष्य, डेडलाइन या प्रदर्शन का दबाव आपको अधिक अनुशासित बनाएगा। सुबह वित्त, डेटा, भुगतान, स्टॉक या संसाधन से जुड़े काम संभालें। बाद में फील्डवर्क, फॉलोअप, मेल, प्रस्तुति या संपर्क बढ़ाने वाले काम बेहतर चलेंगे। नौकरीपेशा लोगों को परिश्रम का असर दिखेगा, लेकिन नतीजा धीरे आएगा। कारोबारियों को नया निवेश या नई शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले बाजार, खर्च और मांग का आकलन करें। पढ़ाई करने वालों के लिए दिन अच्छा है, बशर्ते मोबाइल और इधर-उधर की बातों से दूरी रखें। छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ेंगे तो प्रगति साफ दिखेगी।
धन और वित्त
आय और खर्च दोनों पर नजर रखने की जरूरत है। परिवार, बच्चों, पढ़ाई, यात्रा या संचार से जुड़े छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। किसी नए उद्यम में पैसा लगाने से पहले रुककर सोचें। अभी सुरक्षित योजना, चरणबद्ध निवेश और लिखित हिसाब बेहतर रहेगा। उधार देने या लेने में स्पष्टता रखें। यदि कोई भुगतान अटका है, तो फॉलोअप से बात आगे बढ़ सकती है। कमाई से ज्यादा बचत की नीति आपको राहत देगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है। सुबह भारीपन और बाद में भागदौड़ से तनाव बढ़ सकता है। गला, नींद और सामान्य ऊर्जा का ध्यान रखें। बीच-बीच में पानी पिएं। देर तक बैठे रहने के बजाय थोड़ी चाल-ढाल रखें। शाम को दिमाग को आराम देना जरूरी है, नहीं तो छोटी बात भी बड़ी लग सकती है।
आज की सलाह: मेहनत बढ़ाएं, पर हर फैसले से पहले खर्च और शब्द दोनों तौलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र