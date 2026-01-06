मकर राशिफल 6 जनवरी: मकर राशि आज दोपहर का टाइम रहेगा बेहद खास, होगा धन का लाभ

संक्षेप: Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मकर राशि आज दोपहर का टाइम रहेगा बेहद खास, होगा धन का लाभ मकर का आज का लव राशिफल: आज लवर को खुश रखें और कुछ एक्साइटिंग एक्टिविटी करें, जो आप दोनों को पसंद हों। आज के दिन का दोपहर का टाइम उन लोगों के लिए जरूरी है, जो नए-नए लव अफेयर में हैं। आपको सही कम्युनिकेशन के लिए सावधान रहने की जरूरत है। कुछ महिलाएं अहंकार से जुड़ी दिक्कतों के कारण लव अफेयर में परेशान हो सकती हैं। जो लोग पहले से प्यार में हैं, वे माता-पिता से बात करके रिश्ते को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं, और आप पक्का मान सकते हैं कि घर के बड़े आज प्यार को मंजूरी दे ही देंगे।

मकर का आज का करियर राशिफल: आज मिलने वाली हर नई भूमिका को स्वीकार करें। आज के दिन क्लाइंट्स से बात करते समय भी कोई झिझक न दिखाएं। आप सीनियर्स के साथ मुद्दे सुलझाने में सफल होंगे, जबकि ऐसे मौके भी आएंगे जब आपको नए कॉन्सेप्ट और आइडिया लाने पड़ सकते हैं। जो लोग ऑटोमोबाइल, आईटी, मैकेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और बिजली के क्षेत्र में हैं, उन्हें मुश्किल डेडलाइन वाले काम मिल सकते हैं। हालांकि, आपकी काबिलियत उन्हें तेजी से निपटाने में मदद करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल से जुड़े काम करने वाले बिजनेसमैन को पॉलिसी से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जिन्हें तुरंत सुलझाने की जरूरत है।

मकर का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन कोई बड़ी आर्थिक दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी। आपको धन आता हुआ दिखेगा, और इसका असर आपकी लाइफस्टाइल पर भी पड़ेगा। कुछ महिलाएं परिवार के साथ विदेश यात्रा के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर सकती हैं और विदेश में होटल रिजर्वेशन भी करवा सकती हैं। शेयर मार्केट में बड़ी रकम इन्वेस्ट करने से बचना भी अच्छा है। आज के दिन बिजनेसमैन दोपहर के समय में नए फाइनेंशियल डील साइन करने पर विचार कर सकते हैं।

मकर का आज का सेहत राशिफल: सेहत से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आज के दिन रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यात्रा करते समय भी दवाएं लेना न भूलें। पेट से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतों के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। वायरल बुखार, स्किन इन्फेक्शन और माइग्रेन भी आज आम रहेंगे। ऑफिस के स्ट्रेस को पारिवारिक जीवन से दूर रखें, और योग भी करें, जो आपको मानसिक दबाव से निपटने में मदद करेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ