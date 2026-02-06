मकर राशिफल 6 फरवरी 2026: मकर राशि वालों के लिए आज गेम-चेंजर दिन, रिश्तों में बनेगी बात, करियर में मिलेगा बड़ा सपोर्ट
Capricorn Horoscope Today 6 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल…
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 6 February 2026 : आज मकर राशि वालों के लिए दिन रिश्तों को संभालने और काम में सही रवैया अपनाने का है। अगर पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर दूरी या गलतफहमी चल रही है, तो आज उसे सुलझाने का अच्छा मौका है। प्यार के लिए थोड़ा समय निकालें और एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें। प्रोफेशनल लाइफ में आपका एप्रोच आज बहुत मायने रखेगा। शांत दिमाग से लिए गए फैसले आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। किस्मत भी आज आपके साथ रहेगी और पैसों के मामलों में हालात बेहतर बने रह सकते हैं। हालांकि सेहत को लेकर हल्की-फुल्की दिक्कतें सामने आ सकती हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखें। रिश्तों में आज कुछ सरप्राइज मिल सकते हैं, जो आपको खुशी दे सकते हैं। काम से जुड़ी चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे। पैसों में सफलता के योग हैं और कुछ मामलों में फायदा भी हो सकता है। बस सेहत के संकेतों को नजरअंदाज न करें और जरूरत पड़ने पर आराम लें।
मकर राशि लव राशिफल: आज रिश्ते में खुलकर बातचीत करना जरूरी रहेगा। अगर आप पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे थे, तो आज उनके लिए वक्त निकालना फायदेमंद रहेगा। साथ बैठकर बात करने से मन की उलझनें दूर होंगी और रिश्ता हल्का महसूस होगा। जो कपल्स कुछ समय से अलग चल रहे थे या बात नहीं हो पा रही थी, उनके बीच फिर से सुलह होने की संभावना है। छोटी-छोटी बातों को लेकर मनमुटाव न बढ़ाएं और एक-दूसरे की बात समझने की कोशिश करें।सिंगल लोगों की जिंदगी में आज कोई नया व्यक्ति आ सकता है, जिससे बातचीत आगे बढ़ सकती है। रिश्ते को लेकर माता-पिता से बात करने के लिए भी आज का दिन सही माना जा रहा है। प्यार से जुड़ा जो मानसिक तनाव था, उससे राहत मिलने की संभावना है। शादीशुदा महिलाओं के घर परिवार बढ़ने के योग बन सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने पार्टनर को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मामलों में सपोर्ट देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि रिश्ता मजबूत बना रहे।
मकर राशि करियर राशिफल: ऑफिस में आज भले ही प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हल्की दिक्कतें रहें, लेकिन कुल मिलाकर माहौल आपके फेवर में रहेगा। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और आपके नए आइडिया को सराहना भी मिल सकती है। क्लाइंट्स आपके काम या सोच पर आपत्ति नहीं करेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दिन का दूसरा हिस्सा मैनेजमेंट, एनीमेशन, फाइनेंस और इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों के लिए अहम साबित हो सकता है। किसी क्लाइंट से जुड़ा मुद्दा सुलझाना पड़ सकता है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी मदद करेगी। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज थोड़ा और फोकस के साथ पढ़ाई करनी होगी। मेहनत बढ़ाने से आगे चलकर अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फुटवियर, बर्तन और ऑटोमोबाइल से जुड़े ट्रेडर्स को आज मुनाफा मिलने की संभावना है। काम का दबाव रहेगा, लेकिन सही प्लानिंग से आप सब संभाल लेंगे।
मकर राशि आर्थिक राशिफल: आज पैसों का आगमन होगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो सकती है। स्टॉक मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले जोखिम को समझ लें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति इजाजत देती है, तो विदेश यात्रा का प्लान भी बन सकता है। किसी भाई-बहन को पैसों की जरूरत पड़ सकती है, जहां आपको मदद करनी होगी। दिन का दूसरा हिस्सा घर या गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा माना जा रहा है। बड़े खर्च से पहले बजट जरूर देख लें, ताकि बाद में दबाव न बने। व्यापार करने वालों की कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है और प्रॉफिट में सुधार देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर पैसों के मामले में दिन पॉजिटिव रहेगा, बस जल्दबाजी से बचें।
मकर राशि स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत से जुड़ी हल्की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। छाती या फेफड़ों से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए सांस लेने में तकलीफ हो तो नजरअंदाज न करें। मुंह और दांतों से जुड़ी दिक्कत भी आज परेशान कर सकती है। हेल्दी खाना और वर्कआउट की आदत बनाए रखें, इससे एनर्जी बनी रहेगी। अगर आज किसी सर्जरी की डेट तय है, तो शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। खुले पार्क में सांस से जुड़ी एक्सरसाइज या योग करना फायदेमंद रहेगा। इससे तनाव कम होगा और मन-शरीर दोनों पर अच्छा असर पड़ेगा। खुद को ज्यादा थकाएं नहीं और जरूरत पड़ने पर आराम जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि