मकर राशिफल 6 दिसंबर: मकर राशि पैसों के मामले में जरा बचकर, बिजनेस करने वाले आज इस काम से बचें

संक्षेप: Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Horoscope Today 6 December 2025, मकर राशिफल 6 दिसंबर 2025: लव के मामले में बहस से बचें। ऑफिस में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपको स्वास्थ्य और धन पर ध्यान देने की जरूरत है।

मकर राशि पैसों के मामले में जरा बचकर, बिजनेस करने वाले आज इस काम से बचें मकर लव लाइफ: आपके रिलेशनशिप को आपके माता-पिता का साथ मिलेगा। कुछ प्रेमी शादी का फैसला भी लेंगे, जबकि किसी तीसरे व्यक्ति का दखल भी हो सकता है, जो आपकी लव लाइफ पर गंभीर असर डाल सकता है। आपको धैर्य से सुनने वाला बनना होगा, और प्रियजनों के सुझावों को महत्व देना भी जरूरी है, जिससे रिश्ता मजबूत होगा। कुछ शादीशुदा रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन आपके माता-पिता समस्या को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। किसी फंक्शन में शामिल होने वाली सिंगल महिलाओं को भी प्रपोजल मिल सकता है।

करियर राशिफल: आज उच्च अधिकारियों की ओर से नैतिकता से भटकने का दबाव रहेगा। नैतिकता से समझौता न करें। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आज आपकी प्रोफेशनल जरूरतें पूरी हों। कुछ पेशेवर सभी लक्ष्य पूरे करेंगे। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीनें संभालते हैं, उनका शेड्यूल बिजी रहेगा। बिजनेस करने वालों को व्यवसाय में पैसा लगाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह अस्थायी है, और एक-दो दिन में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। व्यापारियों को आज कानूनी अधिकारियों के साथ बहस या झगड़े से भी बचना चाहिए।

फाइनेंशियल राशिफल: छोटी-मोटी वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं। आप घर के उपकरणों सहित जरूरी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। कुछ व्यापारियों को विदेश से फंड मिलेगा। आज खर्च ज्यादा होगा, और पेशेवर वित्तीय सलाहकार आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आप शेयर मार्केट और सट्टेबाजी के व्यवसाय में स्मार्ट निवेश करके भी अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं लेकिन एक्सपर्ट की राय लेकर। आप वाहन खरीदने की योजना पर आगे बढ़ सकते हैं।

सेहत राशिफल: दिन की शुरुआत आज के दिन एक्सरसाइज से करें, और आप शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। कुछ लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बस में चढ़ते समय सावधान रहना अच्छा है। भारी वस्तुएं उठाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। महिला जातकों को तनाव और माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, और बच्चों को खेलते समय मामूली चोट लग सकती है। आज जिम ज्वाइन करने के लिए भी अच्छा दिन है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ