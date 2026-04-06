मकर राशिफल 6 अप्रैल 2026 : मकर राशि वालों को काम में जल्दबाजी पड़ेगी भारी, धन से जुड़े फैसलों में रखें ध्यान
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 6 अप्रैल का दिन…
Capricorn Horoscope 6 April 2026, मकर राशिफल आज : आज आप दिन की शुरुआत एक प्लान के साथ करेंगे। आपके दिमाग में ये क्लियर रहेगा कि क्या करना है, किस क्रम में करना है और कैसे आगे बढ़ना है। शुरुआत में यह क्लैरिटी बनी रहेगी, लेकिन दिन ठीक उसी प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा। कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, बस चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक सीधी लाइन में नहीं बढ़ेंगी। बीच-बीच में छोटी-छोटी बातें आ जाएंगी। कोई बातचीत लंबी हो सकती है, किसी काम को दोबारा चेक करना पड़ सकता है या जो काम आसान लग रहा था, उसमें एक और लेयर निकल सकती है।
आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, इसलिए आपका ध्यान सिर्फ ऊपर-ऊपर की चीजों पर नहीं रहेगा। आप चीजों के अंदर की बात भी समझने की कोशिश करेंगे। कोई जवाब पूरा लगेगा, लेकिन आपको महसूस होगा कि कुछ छूट रहा है। कोई स्थिति सुलझी हुई दिखेगी, लेकिन आपको लगेगा कि इसमें अभी और समझने की जरूरत है। आप इस एहसास को नजरअंदाज नहीं करेंगे। उसे ध्यान में रखेंगे।
दिन के पहले हिस्से में इसकी वजह से थोड़ा रुक-रुक कर आगे बढ़ेंगे। आप काम करेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यह कन्फ्यूजन नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित होने की जरूरत है। आप आधी जानकारी के साथ आगे बढ़ना पसंद नहीं करते। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, यह स्थिति अपने आप ठीक होने लगेगी। आप समझ पाएंगे कि क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ अस्थायी था। ज्यादा सोच कम होने लगेगा और आपकी स्पीड भी संतुलित हो जाएगी।आप काम करते रहेंगे, बस खुद पर दबाव नहीं डालेंगे।
आगे पढ़ें मकर राशि का करियर, आर्थिक, लव और स्वास्थ्य राशिफल
मकर राशि का करियर राशिफल- आज काम रुकेगा नहीं, लेकिन एकदम सीधी रफ्तार में भी नहीं चलेगा। आप कोई काम शुरू करेंगे, फिर लगेगा कि उसमें एक छोटी कमी है। कोई डिटेल चेक करनी है, कोई स्टेप दोबारा करना है या किसी बात पर एक और फॉलो-अप लेना है। अच्छी बात यह है कि आप इन चीजों को समय रहते पकड़ लेंगे। इसलिए बाद में सुधार करने की बजाय अभी ही ठीक कर लेंगे। इससे आपका काम साफ और बेहतर रहेगा। कुछ समय ऐसा भी आ सकता है जब आपका काम दूसरों पर निर्भर रहेगा। किसी के जवाब, कन्फर्मेशन या फैसले का इंतजार करना पड़ सकता है। इससे आपकी स्पीड थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन आगे चलकर गलतियों से बचाव होगा। दिन के अंत तक स्थिति साफ होने लगेगी। आपको समझ आ जाएगा कि काम कहां तक पहुंचा है और आगे क्या करना है। इसके बाद काम में रुकावट कम हो जाएगी।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा। स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी। आप रोजमर्रा के खर्च या सामान्य काम निपटाएंगे, जिनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, लेकिन आज ध्यान कई चीजों में बंटा रह सकता है। इसलिए कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले एक बार डिटेल जरूर देख लें। सावधानी रखने से छोटी-छोटी गलतियों से बचा जा सकता है।
मकर राशि का लव राशिफल- आज आप जितना बोलेंगे, उससे ज्यादा नोटिस करेंगे। किसी बातचीत में कुछ ऐसा महसूस हो सकता है जो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपका ध्यान खींचेगा। किसी का बोलने का तरीका, जवाब में देरी या व्यवहार में हल्का बदलाव- आप इसे समझेंगे। आप तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे। आप उसे रहने देंगे और पहले समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो कुछ बातों पर तुरंत जवाब देने की बजाय थोड़ा इंतजार करना पसंद करेंगे। यह किसी परेशानी की वजह से नहीं, बल्कि सही तरीके से समझने की कोशिश होगी। आप चीजों को समय देंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी में दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन आप तुरंत आगे बढ़ने का फैसला नहीं करेंगे। आप देखना चाहेंगे कि चीजें समय के साथ कैसे आगे बढ़ती हैं।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल- शारीरिक रूप से सब सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे। आप किसी काम के बाद भी उसे दोबारा सोच सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि आप पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं कि सब ठीक है। यह धीरे-धीरे थकान ला सकता है। आपको महसूस होगा कि काम खत्म हो गया है, लेकिन दिमाग अभी भी चल रहा है। ऐसे में थोड़ा रुकना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। छोटा-सा ब्रेक लेने से आपका फोकस फिर से सेट हो जाएगा।
आज की सलाह- दिन को अपने प्लान के हिसाब से चलाने की कोशिश न करें। जहां जरूरत हो, वहां खुद को एडजस्ट करें और आगे बढ़ते रहें।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
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