मकर राशिफल 5 सितंबर : मकर राशि वाले आज कोई भी रिस्क न लें, स्वास्थ्य का रखें ध्यान, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Capricorn Horoscope Today 4 September 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों को निरंतर छोटे-छोटे कदम आगे बढ़ाने से सफलता भी मिलेगी और और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 5 September 2025 : आज माहौल शांत रहेगा। निरंतर छोटे-छोटे कदम आगे बढ़ाने से सफलता भी मिलेगी और और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अपनी रूटीन और प्रैक्टिकल डिसीज़न पर ट्रस्ट करें, इससे नए रिलायबल मौके खुलेंगे। प्रैक्टिकल प्लान्स को फॅालो करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। निरंतर आगे बढ़ने से आपकी स्थिति भी मज़बूत होगी और दूसरों लोग आप पर विश्वास भी करेंगे। जल्दबाजी न करें। प्रायरिटीज पर फोकस करें और अच्छी आदतों को अपनाएं। छोटी-छोटी जीत होने पर खुशियां मनाएं। ये ही आपको लॉन्ग टर्म सफलता के लिए ताकत देगा।

लव राशिफल- आपका स्थिर स्वभाव ईमानदार और भरोसेमंद लोगों को आकर्षिक करेगा। आज खुलकर और साफ बात करने से विश्वास मजबूत होगा। ध्यान से सुनें और अपने इरादे साफ रखें। लव लाइफ में छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बड़े वादे करने से ज्यादा असर डालेंगे। सिंगल लोग किसी प्रोग्राम में जाएं। रिलेशनशिप में हैं तो कुछ ऐसा करें जो रोजमर्रा की दिनचर्या और आपसी सहयोग को सम्मान दे। धैर्य रखने से रिश्ता मजबूत होगा। प्रेमी खुले तौर पर आभार जताएं, इससे रिश्ता मजबूत होगा और सामने वाला भी स्नेह लौटाएगा।

करियर राशिफल- काम में प्रेक्टिकल स्टेप्स आपको सफलता दिलाएंगे। काम में छोटे टास्क पहले कर लें। इससे काम का प्रेशर भी कम होगा आप काम में तेजी आएगी। अपने प्लानिंग स्किल्स का उपयोग कर रोजाना के गोल्स बनाएं और टाइमलाइन्स को लेकर साथियों से बात करें। जहां आप मदद कर सकते हैं, जरूर करें। आपकी मदद को देखा जाएगा। रिस्क न लें। निरंतर प्रयास करने से ही आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी। धैर्य और व्यवस्थित रहने से आप निरंतर आगे बढ़ेंग। कुछ न कुछ सीखते रहें, इससे भी आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे।

आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक रूप से आपको सावधानी से प्लानिंग करनी होगी। अपने बजट को रिव्यू करें और कुछ नया खरीदने से पहले सोच-विचार करें कि आपको उस चीज की जरुरत है या नहीं। छोटी-छोटी बचत करना अच्छा रहेगा। निवेश करने से पहले किसी सलाहकार से सलाह अवश्य लें। आज कोई भी रिस्क न लें। चाहें रिटर्न मामूली हों, स्थिर विकल्पों को ही अपनाएं। अपने बिलों पर नजर रखें और साधारण रिमाइंडर लगाएं ताकि भुगतान समय पर हो और आपकी आर्थिक नींव सुरक्षित व मज़बूत बनी रहे। छोटी-छोटी बचत होने पर भी जश्न मनाएं।

स्वास्थ्य राशिफल- अपनी सेहत ठीक रखने के लिए डेली सेल्फ-केयर और सिंपल रूटीन अपनाएं। नींद पूरी लें और हल्की-फुल्की मूवमेंट जैसे टहलना या स्ट्रेचिंग करें, इससे स्ट्रेस कम होगा। बैलेंस्ड भोजन करें और दिनभर खूब पानी पिएं। काम करते समय बीच-बीच में शॉर्ट ब्रेक लें इससे दिमाग फ्रेश रहेगा और थकान भी नहीं होगी। कुछ मिनट गहरी सांस लें, इससे मन शांत होगा। छोटी-छोटी अच्छी आदतों को रोज फॅालो करने से स्वास्थ्य लंबे समय तक ठीक रहता है और एक नई एनर्जी मिलती है। आज अपने साथ जेंटल रहें।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

