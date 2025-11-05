मकर राशिफल 5 नवंबर: आज अपनी हर खरीदारी पर रखें नजर, काम पर फोकस हटाने से बचें

संक्षेप: Today Capricorn Horoscope 5 November 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Capricorn Horoscope Today 5 November 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि वालों आप अपने कार्यों में शांति का भाव महसूस करेंगे। आपकी कोशिशें रिजल्ट दिखाने लगी हैं और आपके आस-पास के लोग आपके शांत समर्पण और भरोसे को नोटिस कर सकते हैं। चाहे वह काम पर हो, घर पर हो या आपकी पर्सनल प्रोजेक्ट में आपको अपनी स्पीड से काम करने में संतुष्टि मिलेगी। खास बात यह है कि धैर्य बनाए रखें और फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करें। एक पॉजिटिव माइंडसेंट स्पष्टता लाएगा और आपकी निरंतरता आपको अलग दिखने में मदद करेगा। आपको दूसरों की मदद करने में भी खुशी मिल सकती है, जिससे आपका इमोशनल बैलेंस और आत्म सम्मान मजबूत होता है।

मकर लव राशिफल- आज आपकी लव लाइफ स्थिर और गर्माहट भरी महसूस होने वाली है। आपसी समझ आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है। सिंगल मकर राशि के जातक समान वैल्यू वाले किसी व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। बेकार के वाद-विवाद से बचें और अपने बातचीत करने की टोन विनम्र रखें। प्यार के छोटे-छोटे संकेत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक दिल से जुड़ी बातचीत आपको करीब ला सकती है और इमोशनल रिश्तों को गहरा कर सकती है। अगर आप दयालु और धैर्यवान रहेंगे तो प्यार स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा।

मकर करियर राशिफल- कामकाज के मामले आज बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ेंगे। आपको अपने जिम्मेदार रवैये के लिए तारीफ मिल सकती है। फोकस हटाने से बचें और अपने लक्ष्यों पर फोकस रखें। कलीग के साथ सहयोग नए आइडिया और तुरंत रिजल्ट ला सकता है। अगर आप किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो वह जल्द ही आ सकता है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने प्लान पर भरोसा रखें, यह इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

मकर आर्थिक राशिफल- आर्थिक स्थिरता में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। आपको ज्यादा प्रभावी ढंग से बचत करने या छोटे कर्ज चुकाने में सफलता मिल सकती है। बेकार के खर्चों से बचें और हर खरीदारी पर नजर रखें। सावधानी से किया गया निवेश लंबे समय में लाभ दे सकता है। कोई व्यक्ति धन के बारे में उपयोगी सलाह दे सकता है, इसलिए ध्यान से सुनें। यह समझदारी से सोचने का दिन है और जल्दबाजी में खर्च करने का नहीं।

मकर सेहत राशिफल- आज आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा काम नहीं करें। संतुलित भोजन, समय पर आराम और पैदल चलना या योग जैसे हल्की एक्सरसाइज से आपकी बॉडी को लाभ होगा। शांत श्वास की प्रैक्टिस करके स्ट्रेस से बचें। मानसिक शांति उतना ही महत्व रखती है जितना कि शारीरिक फिटनेस। बाहर या नेचर में समय बिताने से आपकी आत्मा रिफ्रेश होगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

