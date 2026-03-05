मकर राशिफल 5 मार्च: आज पार्टनर को क्रिटिसाइज करने से बचें, ऑफिस में जल्दबाजी में ना करें कोई फैसला
Capricorn Horoscope Today 5 March 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। जानें आज यानी 5 मार्च का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?
Capricon Horoscope Today 5 March 2026, Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल: आज आप शांत रहेंगे और हर फैसला पूरी समझदारी से लेंगे। ऐसे में हर एक समस्या का हल मिलता जाएगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। प्लानिंग के साथ आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। धैर्य रखें। छोटे-छोटे कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी स्थिति बनेगी। आपकी छोटी-छोटी कोशिशें भी रंग लाती नजर आएंगी। लोगों से आज प्यार से बात करने की कोशिश करें। हालांकि अपनी प्रियॉरिटी को क्लियर रखएं। अगर कोई मदद के लिए आगे आए तो उसे स्वीकार जरूर करें। आज आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे।
मकर लव राशिफल
आज आपके रिश्तों में गर्माहट बढ़ेगी। हालांकि इसके लिए आपको पार्टनर का पूरा ख्याल रखना होगा। उनकी बातों को आज ध्यान से सुनने की कोशिश करें। छोटे-छोटे जेस्चर से दिल जीत लें। जैसे आज उन्हें कोई प्यारा सा मैसेज भेज दें। नहीं तो आज घर में किसी काम के दौरान उनकी मदद कर दें। शांत मन से बातचीत करें क्योंकि इससे रिश्ते में भरोसा आता है। वहीं जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात आज किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसका इंटरेस्ट उनसे काफी मिलता-जुलता रहेगा। बस आप ईमानदार रहें और धैर्य रखें। परिवार के साथ भी आज आपके रिश्ते बेहतर होंगे। बिना किसी उम्मीद के लोगों की मदद करेंगे तो चीजें आगे काफी आसान होगी। आज पार्टनर को क्रिटिसाइज करने से बचें और बात करते वक्त अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें।
मकर करियर राशिफल
ऑफिस में आज आप अपने लिए छोटे-छोटे गोस् तय करें। इसमें क्लैरिटी जरूर रखें। आज सबसे जरूरी काम पहले पूरा कर लें। आपके कलीग्स आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। आज लोगों से आपको मदद या तारीफ भी मिल सकती है। आज के दिन जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें और कोई भी मैसेज या रिपोर्ट भेजने से पहले सही तरीके से जरूर जांच लें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं तो काम को कई स्टेप्स में बांटें और टीम से सुझाव लेने की कोशिश करें। आपको कई अच्छे आइडिया मिल जाएंगे। सही तरीके से प्लान बनाएंगे तो आगे चलकर तनाव कम होगा। आज लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान भी बढ़ेगा।
मकर धन राशिफल
पैसों के मामले में आज कोई बड़ा रिस्क ना लें। समझदारी से फैसला लेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपने पुराने बिल्स चेक करें। फालतू के खर्चों को अभी के लिए टाल दें। रोजाना थोड़ी बचत करते रहें। क्लैरिटी के साथ बजट बनाएंगे तो आगे के लिए अच्छा होगा। आज किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें। वहीं अगर किसी के साथ पैसों से जुड़ा कोई लेनदेन है तो चीजें संभालकर करें। एक्स्ट्रा इनकम की उम्मीद है। नियमित रूप से बचत करें। अभी से सही हिसाब रखेंगे तो आगे चिंता नहीं होगा।
मकर हेल्थ राशिफल
आज आपकी हेल्थ सही रहने वाली है। अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। हल्की स्ट्रेचिंग से आराम मिलेगा। थोड़ी देर टहलेंगे तो मन अच्छा रहेगा। बैलेंस्ड शाकाहारी भोजन करें। पानी पर्याप्त मात्रा में लें। देर रात खाना ना खाएं। काम के बीच आज छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें। तनाव हो तो गहरी सांस लें। तनाव ज्यादा बढ़े तो किताब पढ़ने की कोशिश करें। नहीं तो कोई लाइट म्यूजिक सुनें। छोटी-छोटी आदतों से ही आपकी एनर्जी अच्छी होगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट