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मकर राशिफल 5 जुलाई 2026: वाणी में रखें संयम, करियर में मिलेगा लाभ, खर्चों पर रखें पूरा नियंत्रण

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Capricorn Horoscope Today 6 July 2026: मकर राशि वालों के लिए दिन व्यावहारिक सोच और समझदारी से फैसले लेने का है। करियर में पहल का फायदा मिल सकता है, लेकिन बातचीत में संयम जरूरी रहेगा। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और खर्चों पर नजर रखें।

मकर राशिफल 5 जुलाई 2026: वाणी में रखें संयम, करियर में मिलेगा लाभ, खर्चों पर रखें पूरा नियंत्रण

Capricorn Horoscope Today 6 July 2026, आज का मकर राशिफल: दिन आपको व्यावहारिक बनाए रखेगा, लेकिन भीतर से थोड़ी बेचैनी भी दे सकता है कि सब कुछ अपने हिसाब से क्यों नहीं चल रहा। बोलचाल, पैसा, परिवार और रोजमर्रा की सुरक्षा से जुड़ी बातें मुख्य रहेंगी। अपने काम को लेकर आप साहस दिखाना चाहेंगे और कुछ अलग करने का मन भी बनेगा। छोटी यात्रा, जरूरी मुलाकात, दस्तावेज या बातचीत के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। परिवार के बीच कोई बात बिना वजह लंबी न खींचें, क्योंकि शब्दों का असर आज सामान्य से ज्यादा रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव धन और वाणी के विषयों को सामने ला रहा है, इसलिए समझदारी से बोला गया वाक्य आपको फायदा देगा और उलटा भी सच है। मन में अतिरिक्त आत्मविश्वास जरूर रहेगा, पर हर जगह उसे सख्त लहजे में बदलना ठीक नहीं होगा। जिन कामों में धैर्य चाहिए, वहां धीरे चलना ही बेहतर रहेगा। किसी सामान, सुविधा या वाहन से जुड़ी जल्दबाजी टालना समझदारी होगी। आर्थिक और घरेलू फैसलों में ठहराव का फायदा मिलेगा।

मकर राशि का लव राशिफल

साथी के साथ मतभेद का कारण बड़ा नहीं होगा, पर तकरार लहजे से बढ़ सकती है। अगर आप अपने तनाव को सीधे शब्दों में बाहर निकाल देंगे तो सामने वाला रक्षात्मक हो सकता है। इसलिए बात कहें, पर ठहरकर। रिश्ते में सम्मान का स्वर बनाए रखना आज बहुत जरूरी है। अविवाहित लोगों को किसी बातचीत में आकर्षण तो महसूस हो सकता है, लेकिन मन अभी पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। परिवार के बीच भी तुलना या पुरानी नाराजगी को दोहराने से बचें। नरमी ही सबसे अच्छा उपाय है।

मकर राशि का करियर राशिफल

काम में आपकी हिम्मत और पहल देखने लायक रहेगी। कोई कठिन या अलग तरह का काम उठाने की इच्छा होगी। इससे आपकी छवि मजबूत हो सकती है, लेकिन तैयारी पूरी रखें। छात्रों के लिए संचार, लेखन, प्रैक्टिकल विषय, प्रस्तुति या इंटरव्यू जैसी चीजों में दिन उपयोगी है। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों और क्लाइंट से बात करते समय स्पष्टता रखनी होगी, क्योंकि गलतफहमी जल्दी बन सकती है। साझेदारी वाले काम में पुराने मुद्दे फिर सामने आ सकते हैं। बुध के प्रभाव से बातचीत दोबारा समीक्षा मांग सकती है, इसलिए हां या ना जल्दबाजी में न करें। जो योजना लंबी सोच मांगती है, उस पर एक बार फिर नजर डालें।

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मकर राशि का आर्थिक राशिफल

आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। आय और खर्च दोनों को बराबरी से देखना होगा। परिवार की जरूरत, घरेलू सामान या यात्रा से जुड़ा खर्च निकल सकता है। यदि कोई बड़ा सामान लेने का मन है, तो थोड़ी प्रतीक्षा आपको बेहतर विकल्प दे सकती है। साझा धन, उधार या निवेश में भावुक होकर फैसला न लें। लिखित विवरण और शर्तें समझना जरूरी रहेगा। छोटी बचत को भी हल्के में न लें। वही संतुलन बनाए रखेगी।

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मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सेहत के मामले में लापरवाही ठीक नहीं होगी। यह बहुत बड़ा दबाव वाला समय नहीं है, लेकिन अनियमित दिनचर्या से थकान, भारीपन या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। बाहर का खाना कम रखें। पर्याप्त पानी और समय पर आराम जरूरी है। अधिक बोलने, अधिक सोचने और कम आराम करने की आदत दिन के अंत तक ऊर्जा गिरा सकती है। हल्का स्ट्रेच और छोटी वॉक लाभ देगी।

आज की सलाह:

बोलने से पहले ठहरें, यही एक आदत कई उलझनें कम कर देगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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