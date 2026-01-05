Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 5 January 2026 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction
मकर राशिफल 5 जनवरी: मकर राशि आज आपका ये काम दिलाएगा तारीफ, बिल्कुल भी न लें किसी भी तरह का रिस्क

संक्षेप:

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Jan 05, 2026 06:45 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Capricorn Horoscope Today 5 January 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 5 जनवरी 2026: आज आपका स्टेबल तरीका आपको सावधानीपूर्वक योजना और शांति के साथ महत्वपूर्ण काम खत्म करने में मदद करेगा। छोटे-छोटे कदम उठाएं, प्रेशर से बचें, और छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं। दोस्त आपके संतुलित मूड को नोटिस करेंगे और प्रैक्टिकल तौर पर मदद भी करेंगे। मदद को विनम्रता से स्वीकार करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पूरे दिन लगातार प्रगति होगी। आज आप फोकस्ड महसूस करेंगे। छोटे-छोटे प्रैक्टिकल डिसीजन से लगातार रिजल्ट और शांति मिलेगी। दयालु रहें, ध्यान से सुनें, और अपने धैर्य से योजनाओं को जीत में बदलने दें।

मकर राशि आज आपका ये काम दिलाएगा तारीफ, बिल्कुल भी न लें किसी भी तरह का रिस्क

मकर राशि का आज का लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ स्टेबल और प्यार भरी महसूस होगी। छोटी-छोटी जरूरतों के बारे में क्लियर तौर पर बात करें और जब आपका पार्टनर कुछ शेयर करे तो सुनें भी। कुछ काम बड़े शब्दों से ज्यादा मायने रखते हैं, जैसे की देखभाल करना, एक रोमांस भरा मैसेज, या एक साथ चाय का कप आपके कनेक्शन को मजबूत करेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो शांत बातचीत के लिए खुले रहें, जो असली कैरेक्टर को सामने लाए। प्रेशर या जल्दबाजी से बचें। धैर्य और छोटे, ईमानदार कदम विश्वास और एक सुरक्षित, खुशहाल रिश्ता बनाते हैं। हर छोटे डिसीजन में सम्मान को गाइड करने दें।

मकर राशि का आज का करियर राशिफल: आज स्टेबल गति से काम करें और अचानक कदम उठाने से बचें। अपने जरूरी टास्क पर ध्यान दें और एक काम खत्म करने के बाद ही दूसरा शुरू करें। आपकी सावधानी भरी सोच से सहकर्मियों से तारीफ मिलेगी और शायद अपनी स्किल्स दिखाने का एक छोटा सा मौका भी मिले। मदद के लिए हां कहें और अपने विचारों को आसान तरीके से समझाएं। गलतियों से बचने के लिए डॉक्युमेंट्स और मैसेज क्लियर रखें। एक शांत प्लानिंग और विनम्र फॉलो-अप आपको भरोसेमंद दिखने में मदद करेगा और जल्द ही भविष्य की जिम्मेदारी के लिए दरवाजे खोलेगा।

मकर राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: अगर आप आसान योजना बनाते हैं तो पैसे के मामले स्टेबल रहेंगे। रोजाना के छोटे खर्चों पर नजर रखें और ऐसी जल्दीबाजी वाली खरीदारी से बचें, जो रोमांचक लगे लेकिन जरूरी न हो। आज आप जो कमाते हैं, उसमें से थोड़ी सी रकम बचाने पर विचार करें; थोड़ी सी सेविंग्स भी समय के साथ बढ़ती जाती है। अगर कोई प्रैक्टिकल आइडिया देता है, तो सुनें और क्लियर सवाल पूछें। बिना किसी योजना के जोखिम भरे वादे या उधार लेने से बचें। अभी सावधानी भरे डिसीजन आपके भविष्य की रक्षा करेंगे और महीने के अंत को कम तनावपूर्ण बनाएंगे। आज रात अच्छी नींद लें।

मकर राशि का आज का सेहत राशिफल: आज आपके शरीर को देखभाल पसंद आएगा, हल्का खाना खाएं, थकने पर आराम करें, और मन को क्लियर करने के लिए छोटी सैर करें। साधारण सांस लेने या हल्के स्ट्रेचिंग से तनाव कम करने में मदद मिलती है। भारी या मसालेदार खाने और देर रात तक जागने से बचें। संतुलित भोजन और पानी का सेवन करें। अगर आपको तनाव महसूस हो, तो किसी दोस्त से बात करें या थोड़ी देर के लिए कोई शांत शौक करें। अभी छोटे-छोटे हेल्दी विकल्प आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे और शाम तक आपके मूड को स्टेबल रखेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
