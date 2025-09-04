मकर राशिफल 4 सितंबर : मकर राशि वाले आज छोटी-छोटी बातों का रखें ध्यान, धैर्य से करें सभी काम, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Capricorn Horoscope Today 4 September 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले अपने प्लान सिंपल रखें। एक लिस्ट बनाएं और फिर उसी हिसाब से कार्यों को करें।

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 4 September 2025 : आज आप स्थिर रहेंगे और अपने कार्यों को पूरा करेंगे। धैर्य रखने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। दयालु बने रहें। काम पर ध्यान दें और रोजाना छोटी-छोटी चीजें प्लान करें। अगर आप एक समय में एक कार्य करेंगे तो आपको सफलता निरंतर मिलते रहेगी। अपने प्लान सिंपल रखें। एक लिस्ट बनाएं और फिर उसी हिसाब से कार्यों को करें। आज दोस्त आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। शांत रहें और कुछ न कुछ सीखते रहें। इस बात पर विश्वास रखें कि निरंतर कार्य करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है।

लव राशिफल- लव लाइफ में सिंपल बातों का ध्यान रखने से रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। अपनी इच्छाओं को खुलकर व्यक्त और प्रेमी की बातों को भी सुने। अगर आप सिंगल हैं तो लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें। कपल्स आज सैर पर जा सकते हैं या साथ में समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेमी से बहुत ज्यादा मांग न करें और ध्यान दें बस उसके सपोर्ट पर जो आपके साथ हमेशा रहता है। आज छोटे-छोटे वादें कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको धैर्य भी दिखाना होगा। ये छोटी-छोटी बातें ही रिश्ते को मजबूत बनाती हैं और व्यक्ति एक शांत, खुशहाल शाम प्रेमी के साथ व्यतीत करता है।

करियर राशिफल- कार्यक्षेत्र में आपको निरंतर प्रयास करने और क्लियर प्लान बनाने की आवश्यकता है। बड़े टास्क छोटे-छोटे स्टेप्स में पूरे करें। एक कार्य को पूरा करने के बाद ही अगले कार्य पर बढ़ें। अपने विचारों को शांति से प्रस्तुत करें और जब मदद की आवश्यकता लगे तो मदद लें। आपके द्वारा साथी की मदद करना दूसरों द्वारा नोटिस किया जाएगा। छोटे-छोटे कामों को पूरा कर आप विश्वास जीत सकते हैं। अपने आस-पास की जगह को साफ-सुथरा रखें। कार्यों की पूरी लिस्ट बनाएं और कार्यों की सफलता के लिए चीजों को देखते रहें।

आर्थिक राशिफल- अगर आज आप ध्यान से निर्णय लेंगे तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी। अपने बिल्स की जांच करें और देखें कि हाल फिलहाल में आपने कहां धन खर्च किया है। जब तक जरुरत न हो किसी बड़ी चीज की खरीदारी न करें। अपनी जरुरतों को कम खर्चों में पूरा करने की कोशिश करें। लंच घर से ले जाएं। इससे भी धन की बचत होगी। कोई ऑफर मिलने पर हर चीज अच्छे से जांच लें। आपको बचत करने के लिए कोई कदम उठाना होगा

स्वास्थ्य राशिफल- निरंतर ऊर्जावान बने रहने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहें और पानी खूब पीएं। अच्छा महसूस न होने पर बैठकर उठें, हल्की सैर करें और अपनी बाजुओं को स्ट्रेज करें। सिंपल खाना खाएं, एक बैलेंस डाइट लें और रात के समय में ज्यादा खाना न खाएं। थकान होने पर समय पर सो जाएं। तनाव होने पर गहरी सांसें लें और किसी व्यक्ति से बातचीत करें। अच्छी नींद और बैलेंस लाइफ के लिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। जैसे खाना समय पर खाएं और आराम करें।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

