मकर राशिफल 4 अक्टूबर : मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, पुराने निवेश से होगा लाभ

Capricorn Horoscope Today 4 October 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी।

Sat, 4 Oct 2025 06:57 AM

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 4 October 2025 : आज का दिन ध्यान और शांति का मिश्रण लेकर आया है। आपका स्थिर और धैर्य वाला अंदाज काम पूरे करने में मदद करेगा, साथ ही अपनों के साथ छोटे-छोटे पलों का मजा भी लेंगे। काम या घर में छोटी सफलताएं खुशी देंगी। प्रियजनों से कोई सुखद सरप्राइज भी मिल सकता है। आपकी जमीन से जुड़ी सोच यह सुनिश्चित करेगी कि प्रगति करते समय बोझिल महसूस न हो। शाम तक मेहनत और सुकून के बीच संतुलन से संतोष मिलेगा।

लव राशिफल: आज रिश्तों में स्थिरता और भावनात्मक गर्माहट रहेगी। कपल्स दिल खोलकर बातचीत करेंगे या छोटे-छोटे प्यारे काम करेंगे, जिससे भरोसा और जुड़ाव गहरा होगा। पार्टनर के सामने खुलकर अपने भाव जताओ, रिश्ता और मजबूत होगा। अविवाहितों के लिए भी दिन अच्छा है। ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। किसी समझदार इंसान से मुलाकात की संभावना है। रोमांस आज बड़े दिखावे से नहीं बल्कि उन शांत लम्हों से जुड़ा होगा, जो रिश्ते को लंबे समय तक टिकाए रखते हैं।

करियर राशिफल: कामकाज में आपका अनुशासित रवैया सफलता दिलाएगा। जिन कामों पर लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उनमें अच्छे नतीजे मिलने लगेंगे। बॉस और सहकर्मी आपके भरोसेमंद और स्थिर कार्यशैली की कद्र करेंगे। नए अवसर भी खुल सकते हैं, अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो। जल्दबाजी से फैसले लेने से बचें और जो काम हाथ में हैं, उन्हें पूरी सटीकता से खत्म करें। टीमवर्क अहम होगा, जरूरत पड़ने पर अपने सुझाव साझा करें। आपका स्थिरता और विश्वसनीयता प्रोफेशनल पहचान को और मजबूत करेगी।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। पहले किए गए इन्वेस्टमेंट से फायदा मिल सकता है, जिससे सुरक्षा का एहसास होगा। बेवजह के खर्च, खासकर विलासिता पर, कंट्रोल रखो। आज का दिन सेविंग और लंबे समय की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बढ़िया है। आपका प्रैक्टिकल स्वभाव समझदारी से पैसों को मैनेज करने में मदद करेगा और मानसिक शांति भी देगा।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सही रहेगा, लेकिन रूटीन का ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा काम करोगे तो हल्की थकान आ सकती है, इसलिए आराम और जिम्मेदारी के बीच बैलेंस रखें। हल्का योग, मेडिटेशन या वॉक शरीर और मन दोनों को तरोताजा करेगी। ताजा खाना और पर्याप्त पानी ऊर्जा बनाए रखेगा। भीतर की शांति आज स्वस्थ बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाएगी। संतुलित दिनचर्या से शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से रिचार्ज महसूस करेंगे।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com