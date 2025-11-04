Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 4 November 2025 aaj ka makar rashifal daily future predictions
मकर राशिफल 4 नवंबर : मकर राशि वाले धैर्य से करें काम, आर्थिक रूप से थोड़ा संभलकर चलें

मकर राशिफल 4 नवंबर : मकर राशि वाले धैर्य से करें काम, आर्थिक रूप से थोड़ा संभलकर चलें

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 4 November 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले छोटे-छोटे काम ठीक से करेंगे तो चीजें साफ दिखेंगी और काम आगे बढ़ेगा।

Tue, 4 Nov 2025 06:47 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 4 November 2025 : आज छोटे-छोटे काम ठीक से करेंगे तो चीजें साफ दिखेंगी और काम आगे बढ़ेगा। परिवार साथ रहेगा और दिमाग सही दिशा में चलेगा। कुछ अच्छे सरप्राइज मिल सकते हैं, जिनसे आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन शांत रहेगा। आज धैर्य रखना है और धीरे-धीरे काम करना है। घरवालों के साथ समय बिताएं, बात साफ-साफ करें और छोटे-छोटे काम पूरे करें। जल्दीबाजी न करें। धीरे-धीरे की गई मेहनत आगे फायदा देगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज प्यार में प्यार ही काम आएगा। ध्यान और समझदारी से रिश्ता मजबूत होगा। अगर अविवाहित हैं तो आपकी सीधी-सादी और सच्ची बात किसी अच्छे इंसान को अपनी तरफ खींचेगी। जो लोग रिश्ते में हैं, वह शांति से बात करें, छोटी-छोटी प्लानिंग साथ करें। गुस्से में तीखी बात बिल्कुल न करें। परिवार के साथ समय बिताएं- रिश्ते और मजबूत होंगे। आज छोटी-छोटी प्यारी बातें, ध्यान रखना और भरोसा देना- यही सबसे जरूरी है।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज धैर्य से काम करें। एक काम पूरा करें फिर दूसरा शुरू करें। लोग आपकी ईमानदारी की कद्र करते हैं इसलिए मदद करें पर बहुत अधिक जिम्मेदारी न लें। शॉर्टकट से बचें, ध्यान से काम करें। छोटा आइडिया भी अच्छा असर दे सकता है अगर सरल तरीके से समझाएंगे। अगर काम में देरी हो तो परेशान नहीं होना है। अपना काम लिखकर रखें। आज अनुशासन और धैर्य ही आपकी प्रगति का रास्ता खोलेंगे। कुछ भी समझ न आए तो किसी सीनियर से बात कर लें।

आर्थिक राशिफल: आज आर्थिक रूप से संभलकर चलें। बजट देख लें और बेकार के खर्चे बंद करें। सोच-समझकर ही खरीदारी करें, चाहे ऑफर कितना भी अच्छा लगे। बड़े फैसले थोड़े दिन रोक दें, जब तक जानकारी साफ न हो जाए। कमाई धीरे-धीरे बढ़ेगी, लेकिन मजबूती से बढ़ेगी। पैसे के बारे में किसी घर के बड़े किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कर लें। आपको सहारा मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य ठीक रहेगी अगर दिनचर्या सिंपल रखेंगे तो। समय पर सोना-जागना, हल्की सैर और हल्की एक्सरसाइज काफी है। तेल-मसाले वाला भारी खाना न खाएं। सादा घर का खाना खाएं और खूब पानी पिएं। काम में बीच-बीच में ब्रेक लें। आंखों को आराम दें। तनाव लगे तो घर में किसी से बात करें या थोड़ी देर शांति से बैठें। आज छोटी-छोटी नियमित आदतें ही स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगी।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वाले प्लानिंग बनाकर करें काम, टीमवर्क से होगा फायदा

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
capricorn Makar rashifal Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने