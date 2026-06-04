मकर राशिफल 4 जून 2026: मकर राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें राशिफल
aaj ka Makar Rashifal:आज मकर राशि वालों के लिए लवलाइफ में उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, जिनका ब्रैकअप हुआ था। वहीं धन की स्थित भी आज अच्छी रहेगी। पढ़ें राशिफल
Aaj ka Makar rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज लवलाइफ में एक्स से मुलाकात हो सकती है और वापस आप दोनों में सब कुछ सही हो जाएगा। शादीशुदा लोगों की लाइफ भी आज अच्छी रहेगी। जहां तक हेल्थ की बात है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वाइब्स के कारण आज दिन शानदार रहेगा। धन की स्थिति अच्छी है, लेकिन निवेश को लेक आपको खास ध्यान देना होगा।
मकर लव राशिफल
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन एक्स के साथ मिलने के लिए पर्फेक्ट है। आज सितारों के अनुसार आपके पुराने रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन नए में सावधानी बरतनी होगी। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो आपका एक्स से रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए तो यह शांतिपूर्ण और अच्छे रूप से आगे बढ़ता रहेगा। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत करने के लिए यह उचित समय नहीं है। अगर कोई आपको प्रपोज करता है, तो अभी थोड़ा बचकर इस समय को पार करें और जल्दबाजी बिल्कुल न करें। लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ अच्छी चल रही है। आप दोनों में तालमेल बना है।
मकर करियर राशिफल
मकर राशि वालों के लिए करियर अच्छा रहेगा । आपके लिए चीजें सही हो रही है, लेकिन आपको इस समय पॉजिटिव रहकर काम करना होगा। आपके लिए जो जैसे चीजें थी, उनको वैसा ही रहने देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आइडियाज लाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें।
मकर मनी राशिफल
मकर राशि वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपको पैसा जहां लगाना है वहां थोड़ा ध्यान देना होगा। इस समय दुर्घटना से अच्छी आपके लिए सतर्कता है। थोड़ा संभलकर चलेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे। आर्थिक मामलों में यह समय किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने का नहीं रह गया है। अदर आप कहीं पैसा लगाने जा रहे हैं तो बहुत सोच-समझकर और बाजार की स्थिति को परखकर ही कदम आगे बढ़ाएं। बाजार का चाल आप अच्छे से रिसर्च करें या किसी एक्सपर्ट से मदद लेंष इस समय आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। बिजनेस काफी मजबूत और स्थिर है। आपके बिजनेस की स्थिति भी सुदृढ़ है। कामकाज के क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी और व्यापार या नौकरी में आपको अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे।
मकर हेल्थ राशिफल
मकर राशि वालों की हेल्थ इस समय सकारात्मक एनर्जी से भरी है। आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप योग क्लास या जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो समयअनुकूल है। आपके अंदर इस समय गुड और पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, जिससे हेल्थ अच्छी रहेगी। इस समय आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर कोईगंभीर समस्या नहीं है, इसलिए शांति से दिन को एंजॉय करें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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