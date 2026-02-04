Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 4 February 2026 Aaj ka Makar Rashifal
मकर राशिफल 4 फरवरी: मकर राशि आज पैसों के मामलों में सावधान रहें, फैसले लेने में न करें जल्दबाजी

मकर राशिफल 4 फरवरी: मकर राशि आज पैसों के मामलों में सावधान रहें, फैसले लेने में न करें जल्दबाजी

संक्षेप:

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Feb 04, 2026 06:42 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope Today 4 February 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 4 फरवरी 2026: फोकस और प्रैक्टिकल प्लान आपको अपने काम को लगातार पूरा करने में मदद करेंगे। प्रोजेक्ट्स को छोटे-छोटे स्टेप्स में बांटें और एक चेकलिस्ट फॉलो करें। घर पर, प्यार भरे शब्द और मददगार काम शांति लाएंगे। खर्च करने में सावधानी बरतें; जब भी हो सके बचत करें। रूटीन, धैर्य और ईमानदारी से किया गया काम जल्द ही लगातार, क्लियर प्रोग्रेस देगा। आज आप स्टेबल और फोकस्ड महसूस करेंगे। छोटे-छोटे फैसलों से काम और घर पर क्लियर प्रोग्रेस होगी। प्यार से बात करें। सिंपल प्लान भरोसेमंद नतीजे देंगे और धैर्य से काम करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मकर राशि आज पैसों के मामलों में सावधान रहें, फैसले लेने में न करें जल्दबाजी

मकर लव लाइफ

आप लगातार काम और ईमानदार बातचीत से कनेक्ट करते हैं। छोटी-छोटी बातें, कॉल करना, मदद करना, या सुनना, अब बहुत मायने रखती हैं। कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। शांत, व क्लियर शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो भरोसा बनाने के लिए सिंपल काम या छोटी सैर का प्लान बनाएं। अगर सिंगल हैं, तो सम्मान के साथ दिलचस्पी दिखाएं और बिना दबाव के मदद भी करें। वादे निभाएं और समय के पाबंद रहें। ये छोटे, लगातार प्रयास भरोसा बनाते हैं और समय के साथ प्यार को गहरा करते हैं। छोटी-छोटी जीत पर ध्यान दें। आज के दिन अपने पार्टनर की तारीफ करें।

करियर राशिफल

आपका लगातार फोकस आपको कामों को क्लियर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। काम पर, एक मुख्य लक्ष्य चुनें और छोटे-छोटे स्टेप्स के साथ एक छोटा प्लान बनाएं। जब भी हो सके सहकर्मियों की मदद करें। टीम का सपोर्ट आपको वापस मिलेगा। फैसले लेने में जल्दबाजी न करें। हां कहने से पहले जरूरी फैक्ट्स की जांच करें। अगर कोई नया आइडिया रिस्की लगता है, तो पहले उसे छोटे तरीके से टेस्ट करें। प्रोग्रेस के नोट्स रखें और क्रेडिट शेयर करें। लगातार, सावधानी से किया गया काम इस हफ्ते सम्मान और लगातार तरक्की दिलाएगा और उपयोगी स्किल्स बनाएगा।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल 4 फरवरी: इन 6 राशियों के जीवन में खूब मचेगी हलचल, होंगे कई बदलाव
ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 4 फरवरी: कुंभ राशि आज धन के मामले में ये 3 बातें बेहद जरूरी

फाइनेंशियल लाइफ

आज पैसों के मामलों में सावधान रहें। बिलों की जांच करें और जरूरतों को चाहतों से अलग करें। अगर आप हर हफ्ते थोड़ा-थोड़ा सेविंग्स करते हैं तो छोटी बचत भी कमाल कर सकती है। ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें, जो बिना सबूत के तेजी से फायदे का वादा करते हैं। अगर आपको कुछ बड़ा खरीदना है, तो कीमतों की तुलना करें और सवाल पूछें। दूसरी राय के लिए किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य के साथ फाइनेंशियल प्लान शेयर करें। एक छोटा बजट बनाना और उसे फॉलो करना तनाव कम करेगा और धीरे-धीरे आपकी सुरक्षा बढ़ाएगा और आपको बेहतर नींद आएगी।

सेहत राशिफल

लगातार स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी आदतों पर ध्यान दें। नींद, हल्की एक्सरसाइज और एक शांत रूटीन अपनाएं। अपना दिमाग साफ करने के लिए बीस से तीस मिनट तक टहलें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी के सेवन के साथ नियमित शाकाहारी भोजन करें। भारी मिठाइयों और देर रात स्नैकिंग से बचें। काम करते समय स्ट्रेच करने और सांस लेने के लिए छोटे ब्रेक लें। अगर आपको तनाव महसूस हो रहा है, तो सिंपल सांस लेने की एक्सरसाइज या गर्म पानी से नहाने की कोशिश करें। नियमित देखभाल समय के साथ एनर्जी और मूड में सुधार करेगा। अच्छी तरह आराम करें और मदद लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:होली के बाद बदलेगी गुरु की चाल, मार्गी गोचर देगा फायदा ही फायदा
ये भी पढ़ें:कुंभ राशि में सूर्य, बुध, राहु, शुक्र, मंगल, इन राशियों की खुशियों से भरेगी झोली
ये भी पढ़ें:30 साल बाद शनि मीन राशि में होंगे उदय, इन राशियों की चमकेगी किस्मत
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
capricorn Capricorn Horoscope Makar rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने