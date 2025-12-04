मकर राशिफल 4 दिसंबर 2025 : लवलाइफ में आज गहरी अंडरस्टेडिंग, प्रोफेशनल लाइफ के छोटे स्टेप्स बड़ा रिवार्ड दिलाएंगे

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 4 december 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। लवलाइफ में आज गहरी अंडरस्टेडिंग, प्रोफेशनल लाइफ के छोटे स्टेप्स बड़ा रिवार्ड दिलाएंगे

Capricorn Horoscope for Today 4th December 2025: आज मकर राशि वालों की लाइफ में बोल्ड चॉइस सिंपल ग्रोथ लेकर आएंगी। आपके प्लान आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप शांत और कॉन्फिडेंट होकर स्टडी और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज किसी की सलाह या सपोर्ट आपको गाइड करेगी, इससे आप बहुत सिक्योर फील करेगें। आज का दिन कंफर्ट वाला दिन है, जहां आप अपने एक्शन को कंट्रोल करने के लायक रहेंगे। आज का दिन स्टेबिलिटी की सेंस लाएगा। आप बहुत जमीनी स्तर पर ग्राउंडेड फील करेंगे। आप नोटिस करेंगे,कि आपका माइंडसेट फोक्सड है।

मकर लव राशिफल प्यार आज शांत और स्थिर महसूस होगा। आपका पार्टनर अपनी केयर आपको सिंपल तरीकों से दिखा सकता है, जैसे प्यार भरे शब्द या किसी चीज के लिए आपको प्रोतसाहित करके, इससे आपको तारीफ का एहसास होगा।अगर आप सिंगल हैं, को कोई सम्मान से भरपूर और ईमानदारी आपकी अटेंशन पाएगा। आज का दिन बहुत अच्छा है जब आप मीनिंगफुल और स्लो बातचीत करते हैं और आपकी ईमानदारी वाली अप्रोच दोनों के रिश्तों में समन्वय लाती है। इससे आफ दोनोंमें मजबूत इमोशनल बॉन्ड बनता है। आपको अपने पार्टनर को सावधानी से सुनना है, इससे आप दोनों में गहरी अंडरस्टेडिंग बनेगी। इससे आप दोनों की बीच शांति वाला वातावरण बनेगा। गर्मजोशी भरे हाव-भाव पूरे दिन सद्भाव और विश्वास लाते हैं।

मकर करियर राशिफल आपका वर्क डे में आप आर्गनाइज्ड रहेंगे और हर काम को आसानी से संभाल पाएंगे। आप देखेंगे कि आप काम तेजी से पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आपका दिमाग फोक्सड और क्लियर है। आज के दिन आपके साथ काम करने वाले प्रैक्टिकल विचारों पर भरोसा कर सकते हैं, वे गाइडेंस चाहते हैं और इसके लिए आपको ओर देख रहे हैं। आज का दिन आपको अनुशासन और भरोसा दिखाने के लिए भी अच्छा है। आज के लिए गए छोटे-छोटे स्टेप्स आपको भविष्य में बड़ा रिवार्ड दिलाएंगे। इससे आप बहुत गर्व महसूस करेंगे और तरक्की पाएंगे। आज का दिन अपने पेंडिग को काम को फिर से करने और अपने लिए सिंपल गोल बनाने का दिन है। इस तरह आप स्थिर होकर तरक्की पा सकते हैं।

मकर मनी राशिफल आज पैसों से जुड़े मैटर्स सेफ और बैलेंस रहेंगे। आप आज अपने फैसलों को लेकर अधिक कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल सोच के कारण आप अपने बेकार के खर्चों को अवाइड कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई है, तो वो आपसे एक सलाह शेयर करेगा, जो भविष्य की प्लानिंग और सेविंग्स के लिहाज से अच्छी होगी। स्लो और स्टडी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए समय अच्छा है। आपका फाइनेंस का बेस छोटे-छोटे कदमों से बेहतर होगा, इसके लिए आपको अपने खर्चे लिखने होंगे, अपना बजट अपडेट करना होगा। आपकी अप्रोच से सभी चीजें स्टेबल रहेंगी। इससे आपको बेकार का स्ट्रैस नहीं होगा।

मकर हेल्थ राशिफल आपकी आज हेल्थ स्ट्रोंग और स्थिर है। आपका शरीर हल्की-फुल्की एक्टिविटीज जैसे स्ट्रेचिंग और शांत होकर टहलने, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अच्छा महसूस करता है। इस समय आपको हल्का, वेज खाना खाना है। यह खाना आपको फ्रेश फील कराएगा और आप एक्टिव फील करेंगे। खुद पर बहुत अधिक स्ट्रैस डालने से बचें। इसके बजाय अपने दिमाग को आराम के लिए छोटे-छोटे ब्रेक दें। आपके शांत इमोशंस आपके शरीर के बीच एक बैलेंस बनता है। कुल मिलाकर, आप शांत और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आपका स्थिर नजरिया आपके एनर्जी के लेवल को स्थिर रखता है।

