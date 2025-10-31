मकर राशिफल 31 अक्टूबर: आपके पास आएगी धन-संपदा, ऑफिस में खास काम की बारीकियों पर दें ध्यान

संक्षेप: Today Capricorn Horoscope 31 October 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Fri, 31 Oct 2025 05:55 AM

Capricorn Horoscope Today 31 October 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि वालों को लव और जॉब दोनों में शानदार पलों की खोज करनी चाहिए। पैसों का मैनेजमेंट समझदारी से करें। आपकी लाइफस्टाइल आज आपके सेहत को बेहतर बनाएगी।

मकर लव राशिफल- आज आपके लव अफेयर में ज्यादा बातचीत की जरूरत है। अपने पार्टनर को खुश रखें और उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखें। अपनी पसंद पर जोर नहीं डालें। महत्वपूर्ण फैसले लेते समय अपनी पसंद का ध्यान रखें। कुछ रिलेशनशिप में एक्स लवर को विवाद की वजह माना जाएगा। जब लड़ाई कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो माता-पिता को भी शामिल करना जरूरी है। जो लोग सिंगल हैं या जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें नया प्यार मिल सकता है।

मकर करियर राशिफल- आज मकर राशि वाले किसी प्रोजेक्ट या दिए गए किसी खास काम की बारीकियों पर ध्यान दें। आपके सीनियर आपकी प्रोफेशनल क्षमता पर भरोसा करते हैं, इसके लिए आज आपको एक्स्ट्रा घंटे काम करने की जरूरत भी है। क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जिन लोगों के आज नौकरी के लिए इंटरव्यू हैं, वे सफल होंगे। उद्यमियों को विदेश में विस्तार के ज्यादा अवसर मिलेंगे। टेक्स्टाइल, आईटी और टेलीकॉम फील्ड क्षेत्र से जुड़े लोगों के पैसा पास आएगा। एग्जाम देने वाले स्टूडेंट सफल होंगे।

मकर आर्थिक राशिफल- आज आपकी लाइफ में धन-समृद्धि आएगी, इससे आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाएंगे। बैंक लोन भी पास हो जाएगा और जीवनसाथी के परिवार से भी आर्थिक मदद मिल सकती है। किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसों की सख्त जरूरत होगी और आप उनकी मदद कर सकते हैं। घर का रेनोवेशन करवाएं या घरेलू सामान खरीदें, लेकिन आज कोई चार पहिया वाहन खरीदने के बारे में नहीं सोचें। बिजनेसमैन आज पैसों से जुड़ी परेशानियों को सुलझाने में सफल रहेंगे।

मकर सेहत राशिफल- आज मकर राशि वालों को दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करनी चाहिए। दिन का दूसरा भाग सेहत के लिहाज से अनुकूल नहीं रहेगा। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। बच्चों के गले में खराश हो सकती है या खेलते समय चोट भी लग सकती है। कार्डियक से जुड़ी समस्याओं से परेशान लोगों को मुश्किलें हो सकती हैं, जबकि महिलाओं को स्किन एलर्जी की शिकायत हो सकती है। कुछ लोगों को घुटनों में दर्द भी हो सकता है।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

