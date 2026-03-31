मकर राशिफल 31 मार्च: मकर राशि आज आएगा धन ही धन, पढ़ें आज का मकर राशिफल

मकर राशिफल 31 मार्च: मकर राशि आज आएगा धन ही धन, पढ़ें आज का मकर राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।
Capricorn Horoscope Today 31 March 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 31 मार्च 2026 : प्यार-मोहब्बत से जुड़ी दिक्कतों को लिमिट से बाहर न जाने दें। काम से जुड़ी सभी चुनौतियों को समझदारी और गंभीरता से संभालने की कोशिश करें। आज के दिन धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। आज अपने रिलेशन को मजबूत बनाए रखें। इस बात का ध्यान रखें कि काम की जगह पर आप अपना अहंकार छोड़ दें, और पैसों के मामले में सुरक्षित निवेश को ही प्राथमिकता दें। आज अपनी हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों पर खास ध्यान दें।
मकर राशि आज आएगा धन ही धन, पढ़ें आज का मकर राशिफल
मकर राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन बहस के दौरान समझदारी से काम लें। अपने पार्टनर की फीलिंग्स को ठेस न पहुंचाएं। कोई भी जरूरी फैसला लेते समय अपने पार्टनर के सुझावों पर भी गौर करें। आज अपने लवर को गिफ्ट्स देकर सरप्राइज देना एक अच्छा विचार है। जो लोग अपने एक्स लवर के साथ रिश्तों में आई दरार को कम करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ है। अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए आज किसी रोमांटिक छुट्टी या वीकेंड ट्रिप की योजना बनाना भी एक अच्छा कदम होगा। मैरिड महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि कोई तीसरा व्यक्ति उनके पारिवारिक जीवन में दखल न दे।
मकर राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारियों के चलते आप काफी बिजी रहेंगे। जो लोग ट्रैवल, परिवहन, सिविल इंजीनियरिंग, मेडिसिन, विमानन और फैशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें आज काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। मैनेजमेंट और क्लाइंट्स के साथ आपके रिलेशन को थोड़ा सुधारने की जरूरत है। आज का दोपहर का टाइम नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस दौरान उनके इंटरव्यू हो सकते हैं। व्यापारियों को एक ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए और उस पर विचार-विमर्श करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। स्टूडेंट्स को परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
मकर राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
कई अलग-अलग स्रोतों से आपके पास धन का आगमन होगा। सामाजिक कार्यों और दान-पुण्य के लिए कुछ पैसे खर्च करने के बारे में विचार करें। आज दोपहर का टाइम वाहन खरीदने के लिए बहुत शुभ है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन शेयर मार्केट, व्यापार से जुड़े निवेश के लिए भी अनुकूल रहेगा लेकिन एक्सपर्ट की सलह के साथ। आपको किसी रिश्तेदार या दोस्त की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है। कोई पार्ट-टाइम नौकरी भी आपको अच्छी-खासी रकम दिला सकती है। कुछ व्यापारी अपने प्रमोटरों की मदद से व्यापार के लिए जरूरी धन जुटाने में सफल होंगे।
मकर राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं आज सामने आ सकती हैं। ऐसे में किसी डॉक्टर से सलाह लेना ही उचित रहेगा। आज आपको अपने खान-पान में हरी सब्जियों और फलों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना चाहिए, और शराब के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए। वायरल बुखार या खांसी-ज़ुकाम जैसी समस्याएं भी आम रह सकती हैं। अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं। इससे आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। शाम के समय दोपहिया वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट