मकर राशिफल 30 सितंबर: आज ऑफिस में थोड़ा हंगामा होगा, मिलेगा अच्छा लाभ

फाइनेंशियल लाइफ: आज धन आपके पक्ष में रहेगा। इससे आपको शेयर मार्केट में महत्वपूर्ण निवेश करने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर खर्च करने पर विचार करें। आप नई संपत्ति खरीदने के विचार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ महिलाओं को संपत्ति से धन की प्राप्ति होगी, जबकि उम्रदराज जातक अपने बच्चों के बीच धन का बंटवारा कर सकते हैं। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको कानून या मेडिकल कारणों से कुछ रकम खर्च करनी पड़ सकती है।