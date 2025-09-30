Capricorn Horoscope Today 30 September 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction मकर राशिफल 30 सितंबर: आज ऑफिस में थोड़ा हंगामा होगा, मिलेगा अच्छा लाभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मकर राशिफल 30 सितंबर: आज ऑफिस में थोड़ा हंगामा होगा, मिलेगा अच्छा लाभ

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 06:56 AM
फाइनेंशियल लाइफ: आज धन आपके पक्ष में रहेगा। इससे आपको शेयर मार्केट में महत्वपूर्ण निवेश करने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर खर्च करने पर विचार करें। आप नई संपत्ति खरीदने के विचार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ महिलाओं को संपत्ति से धन की प्राप्ति होगी, जबकि उम्रदराज जातक अपने बच्चों के बीच धन का बंटवारा कर सकते हैं। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको कानून या मेडिकल कारणों से कुछ रकम खर्च करनी पड़ सकती है।

सेहत राशिफल: सेहत से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। वायरल बुखार, गले में खराश, पेट दर्द और जोड़ों में दर्द आज आम रहेगा। दृष्टि संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ उम्रदराज जातक नींद संबंधी समस्याओं की भी शिकायत करेंगे। उम्रदराज लोगों को बस या ट्रेन में चढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल लंबी दूरी की यात्रा करते समय मेडिकल किट साथ रखना भी अच्छा रहेगा।

