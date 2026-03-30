मकर राशिफल 30 मार्च: मकर राशि आज निवेश करते समय रहें बेहद सावधान, पढ़ें आज का मकर राशिफल

मकर राशिफल 30 मार्च: मकर राशि आज निवेश करते समय रहें बेहद सावधान, पढ़ें आज का मकर राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।
Capricorn Horoscope Today 30 March 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 30 मार्च: आज के दिन रोमांटिक रिश्ता क्रिएटिव और आनंदमय लग रहा है। काम पर आने वाली चुनौतियों का सामना खुशी-खुशी करें। धन से जुड़ी समस्याओं को दूर रखें। जब भी आपको कोई परेशानी महसूस हो, तो डॉक्टर से सलाह लें। एक खुशहाल रिश्ता बनाए रखने की उम्मीद करें। आप बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए प्रोफेशनल चुनौतियों का भी सामना करेंगे। आज के दिन सुरक्षित वित्तीय निवेश चुनें। आप अपनी सेहत का ध्यान सावधानी से रखेंगे।
मकर राशि आज निवेश करते समय रहें बेहद सावधान, पढ़ें आज का मकर राशिफल
मकर राशि वालों के लिए का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अपने पार्टनर की भावनाओं का ख्याल रखें और अपने प्रेम जीवन में मिलनसार बनें। आपको अपने प्रेम जीवन को बाहरी दखल से बचाने की भी जरूरत पड़ सकती है, जिससे आने वाले दिनों में आपके रिलेशन में उथल-पुथल मच सकती है। आपको अपने रिश्ते में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना चाहिए, और कुछ महिलाओं को अपने रिश्ते में अपने माता-पिता का सपोर्ट पाने में सफलता मिलेगी। किसी कार्यक्रम या पार्टी में शामिल होने वाली सिंगल महिलाओं को शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है। मैरिड जातकों को आज अपने एक्स लवर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
मकर राशि वालों के लिए का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आपको अपने ऑफिस में पॉजिटिव रवैया बनाए रखने की जरूरत है। प्रोफेशनल लाइफ में अहंकार से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं; कोई सीनियर अधिकारी या सहकर्मी आपके खिलाफ साजिश रच सकता है, जिससे आपकी छवि खराब हो सकती है। इसका जवाब अपने काम से दें, जिसकी आपके क्लाइंट्स भी तारीफ करेंगे। जिन लोगों का आज नौकरी के लिए इंटरव्यू तय है, वे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसमें शामिल हो सकते हैं। कपड़ा, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को अपने कारोबार का विस्तार करने के नए मौके मिल सकते हैं।
मकर राशि वालों के लिए का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन धन का आगमन होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने पर विचार कर सकते हैं। सट्टेबाजी वाले कारोबार में बड़े पैमाने पर निवेश करना एक बुरा विचार है। किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार न दें, क्योंकि उसे वापस पाने में आपको दिक्कत हो सकती है। कुछ लंबे समय से बकाया पड़ी रकम आपको वापस मिल जाएगी, और आप दान-पुण्य भी कर सकते हैं। आज का दोपहर का टाइम नए विचारों को शुरू करने के लिए भी शुभ माना जा रहा है, जिनसे आने वाले दिनों में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा।
मकर राशि वालों के लिए का आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
सेहत से जुड़ी कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आएगी। आज दोपहर का टाइम उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें किसी बीमारी का इतिहास रहा है। अपने खान-पान के प्रति समझदार बनें और शुगर व ऑयल का सेवन कम करें। इसके बजाय, अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल और डेयरी उत्पाद शामिल करें। आपको रात के समय गाड़ी चलाने से बचना चाहिए। आज दोपहर का टाइम तंबाकू और शराब छोड़ने के लिए भी बहुत अच्छा है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट