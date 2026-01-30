Hindustan Hindi News
Capricorn Horoscope Today 30 january 2026 aaj ka makar rashifal
मकर राशिफल 30 जनवरी 2026: मकर राशि वालों के पास आज फानेंशियल इमरजेंसी की स्थिति , पढ़ें कैसा है मकर राशि का दिन

मकर राशिफल 30 जनवरी 2026: मकर राशि वालों के पास आज फानेंशियल इमरजेंसी की स्थिति , पढ़ें कैसा है मकर राशि का दिन

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों के पास आज फानेंशियल इमरजेंसी की स्थिति , पढ़ें कैसा है मकर राशि का दिन

Jan 30, 2026 06:13 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Capricorn Horoscope Today 30 January 2026 : मकर राशि वालों को अपने आदर्शों के साथ समझौत नहीं करना है, आपको इस समय धैर्य रखना है। कोशिश करें कि आपके प्रोफेशनल इश्यूज आर्गनाइजेशन डिमांड को पूरा कर लेंगे। आज वेल्थ से जुड़े इश्यूज आज रहेंगे। आपकी हेल्थ आज पॉजिटिव रहेगी। आपको कोशिश करनी है लवर अच्छे मूड में रहे। आपका ऑफिस में आज एटीट्यूड वर्क करेगा। आपकी वेल्थ भी अच्छी है। आर्थिक तौर पर परेशानी रहेंगी।

मकर लव राशिफल

आज मकर राशि वालों का रिलेशनशिप प्रॉडक्टिव रहेगा। आप दोनों को ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होना है, जो एनर्जी और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ाती हैं। आप दोनों वेकेशन पर भी जाने का प्लान बना सकते हैं।, जहां आप अपने भविष्य को लेकर फैसले ले सकते हैं। अपने लवर को पैरेंट्स से मिलवा सकते हैं और उनकी रजामंदी ले सकते हैं, इसके लिए आज अच्छा दिन है, हो सकता है कि आपकी शादी के बारे में में भी चर्चा आज हो जाए। शादीशुदा लोगों को को अपने पति के भाई-बहनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखने चाहिए। आज हो सकता है मकर राशि के कुछ लोग अपने एक्स से वापस मिलें और एक साथ रहें, लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए यह सही नहीं, आपकी शादीशुदा लाइफ पर इसका गहरा असर हो सकता है, इसलिए इससे दूर रहें।

मकर करियर राशिफल

मकर राशि वालों को आज मैनेजमेंट की गुड बुक्स में रहना है और किसी भी को वर्कर के साथविवाद नहीं करना है। आज आपके टीम के साथ कुछ छोटे डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, हो सकता है कुछ चीजें टीम की आपको पसंद ना हों, लेकिन इस समस्या को टीम में ज्यादा दिन तक ना रखें, इनका तुरंत समाधान करें, जिससे किसी भी असुविधा से निपटा जा सके। जिन लोगों को नौकरी के लिए चिंता है और वो अचछे ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी आज सफलता मिलेगी। आज दोपहर का समय बिजनेसमैन के लिए बहुत खास है, ये लेग आज पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे और इसके लिए वो कोई नई डील साइन करेंगे, जिससे बिजनेस में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ें।आज कुछ स्टूडेंट्स विदेश की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने में फल रहेंगे।

मकर मनी राशिफल

आज आपको कुछ छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर सुबह के समय परेशानियां ज्यादा आएंगी। घर में एक तरह की फानेंशियल इमरजेंसी की स्थिति को आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको पैसों की जरूरत होगी, आप भाई-बहन या किसी दोस्त से मदद मांग सकते हैं। आज आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं। आज शेयर मार्केट से दूर रहें, क्योंकि आपके लिए इसमें निवेश करने का अच्छा दिन नहीं है। कुछ महिलाएं परिवार में संपत्ति विवाद में उलझ सकती हैं, जिससे उन्हें मानसिक तनाव हो सकता है।

मकर हेल्थ राशिफल

मकर राशि वालों को ऑफिस का दवाब घर पर नहीं लाना है, इससे घर में भी टेंशन देंगे और आप खुद भी मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे, इसलिए ऑफिस की बातों को ऑफिस में ही छोड़कर आएं।आपको परिवार के साथ अधिक से अधिक रहना है, जिससे आप मानसिक तनाव से दूर रहें। कुछ महिलाओं को स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, और बच्चों को शार्प चीजों से खेलने से बचना चाहिए। आप अपनी डाइट से चीनी और फैट दोनों को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। आज शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने के लिए भी अच्छा दिन है। बाहर खेलते समय बच्चों को मामूली चोटें लग सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और एस्ट्रोलॉजी और एजुकेशन सेक्शन को लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, हस्तरेखा, रत्न, व्रत-त्योहार पूजा-विधि और वैदिक ज्योतिष पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं, खासकर पुराणों उपनिषदों को पढ़कर जुड़ी सही जानकारी पाठकों तक पहुंचाती रहीं हैं। इसके साथ ही करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रहती है। आज तक में करियर सेक्शन में तीन साल काम किया है और आज समाज अखबार और नवभारत टाइम्स अखबार में भी करियर से जुड़े आर्टिकल छपे हैं। करियर में एसएससी, लोक सेवा आयोग, स्कूल बोर्ड रिजल्ट, भर्तियों, सरकारी नौकरियों, प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी खबरों पर भी लाइव हिन्दुस्तान में लिख रही हैं। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
