मकर राशिफल 30 अगस्त: आज शाम के समय सावधानी जरूरी, करियर पर दें ध्यान

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 30 अगस्त 2025: आज ऑफिस की गॉसिप से बचें। ऑफिस के काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपका प्रेम जीवन खुशनुमा रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज का दिन समझदारी भरे निवेश के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है।

मकर लव लाइफ: आज रिश्ते में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको इस प्रेम संबंध को शादी में बदलने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। अपने साथी के साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताएं। ध्यान रखें कि आप दोनों रोमांचक एक्टिविटी में शामिल हों। माता-पिता की सहमति से रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने पर विचार करें। दोपहर का वक्त उन सिंगल महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो अपने एक्स के पास वापस जाना चाहती हैं। कुछ प्रेम संबंधों में ज्यादा बात करने की जरूरत होती है।

करियर राशिफल: आज पेशेवर मुद्दे हो सकते हैं और आपकी परफॉर्मेंस भी इसका एक हिस्सा होगी। टीम सेशन में आपका रवैया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको आज क्लाइंट्स की आलोचना का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए मैनेजर और टीम लीडर्स को अपने जूनियर के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखना चाहिए। कुछ पेशेवर नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा कर सकते हैं। नौकरी बदलने के लिए आज का दिन अच्छा है, और जो लोग संगठन में बदलाव की इच्छा रखते हैं, वे सुबह में ही जरूरी नोटिस दे सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: आज आप समृद्ध हैं। इससे आपको अपने घर के लिए कोई वाहन या फर्नीचर खरीदने में मदद मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति आपको कर्ज, या बैंक लोन भी चुकाने में मदद कर सकती है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश न करें। एक्सपर्ट की सलह लें। कुछ महिलाओं को ऑफिस में किसी समारोह के लिए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। व्यवसायी प्रमोटरों के जरिए धन हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज नए पार्टनरशिप सौदों पर हस्ताक्षर करने का सही समय नहीं है।

सेहत राशिफल: आज कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। आपको शराब से भी बचना चाहिए और साहसिक खेलों में भाग नहीं लेना चाहिए, जैसे माउंटेन बाइकिंग और ट्रेकिंग, खासकर जब बारिश हो रही हो। हेल्दी रहने के लिए आप योग या व्यायाम को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। वायरल बुखार, गले में खराश और बदन दर्द भी आम रहेगा। बच्चों को शाम के समय खेलते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com