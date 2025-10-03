मकर राशिफल 3 अक्टूबर : मकर राशि वाले शॉर्टकट और लालच वाले ऑफर से बचें, जल्दबाजी में न करें खरीदारी

Capricorn Horoscope Today 3 October 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों के लिए आज स्थिर प्रगति का दिन है। साफ फैसले, छोटे-छोटे जीत और भरोसा बढ़ाने वाले पल मिलेंगे।

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 3 October 2025 : आज आपके लिए स्थिर प्रगति का दिन है। साफ फैसले, छोटे-छोटे जीत और भरोसा बढ़ाने वाले पल मिलेंगे। धैर्य रखें, शांति से काम करें और भरोसेमंद दोस्तों से मिली मदद को स्वीकार करें। आपकी नियमित मेहनत का आज साफ असर दिखेगा। कामों को व्यवस्थित करें, हकीकत पर आधारित लक्ष्य तय करें और रिश्तों को काम के साथ बराबर अहमियत दें। एक सोच-समझकर लिया गया फैसला किसी छोटे मौके का दरवाजा खोल सकता है। बातचीत में सम्मान बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई वादा न करें। रात का आराम आपकी ऊर्जा को वापस लाएगा और कल के लिए तैयारी देगा। आज की छोटी जीतों को शाम को शांति से मनाएं।

लव राशिफल : आज रिश्ते धीरे-धीरे गहरे होंगे। सुनने की आदत और छोटे-छोटे ध्यान रखने वाले कामों से। अगर आप सिंगल हैं तो किसी दोस्ताना गेट-टुगेदर में जाएं या कोई न्योता स्वीकार करें। साझा लक्ष्य से जुड़ाव बन सकता है। अगर रिश्ते में हैं तो योजनाओं पर शांत मन से बात करें और पार्टनर की कोशिशों की सराहना करें। आलोचना से बचें और मीठे शब्द चुनें। अपनी जरूरतों पर ईमानदारी से बात करना भरोसा बढ़ाएगा। हल्का समझौता रिश्ते को गर्माहट और स्थिरता देगा। दिखावे से ज्यादा भावनात्मक मौजूदगी पर ध्यान दें और हर फैसले में आपसी सम्मान को आगे रखें।

करियर राशिफल: काम पर आपका स्थिर होना आपको इज्जत दिलाता है। एक जरूरी काम पहले चुनें और उसे ध्यान से पूरा करें। आपके भरोसेमंद प्रयासों को सहकर्मी देखेंगे और आपको सहयोग या नई जिम्मेदारी दे सकते हैं। शॉर्टकट से बचें। काम की गुणवत्ता स्पीड से ज्यादा मायने रखती है। अगर मदद लेनी हो तो साफ-साफ लक्ष्य और समयसीमा बताएं। एक संतुलित प्लान स्ट्रेस कम करेगा और नतीजे बेहतर बनाएगा। फाइल्स को व्यवस्थित करें और कैलेंडर अपडेट करें। आज की लगातार प्रगति कल प्रमोशन के मौके बढ़ाएगी। छोटे-छोटे पड़ावों को शांत आभार के साथ सेलिब्रेट करें।

आर्थिक राशिफल: पैसों में छोटे-छोटे अनुशासित फैसले सेविंग को स्थिर करेंगे। महीने का खर्चा देखें और एक साधारण बजट बनाएं जिसमें जरूरी खर्चे और थोड़ी-सी बचत शामिल हो। तेज कमाई के लालच वाले ऑफर से बचें। अगर कुछ खरीदना है तो विकल्पों की तुलना करें और जल्दबाजी में खर्च न करें। किसी भरोसेमंद सलाहकार या परिवार के सदस्य से बड़ी डील से पहले बात करें। अतिरिक्त आमदनी पार्ट-टाइम काम या बेकार पड़ी चीजों को बेचने से आ सकती है। इन पैसों को रोजाना बचत में जोड़ें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य संतुलित रहेगा अगर आप साधारण दिनचर्या अपनाते हैं। समय पर सोएं और उठें, पर्याप्त पानी पिएं। छोटी-छोटी वॉक से दिमाग ताजा होगा और तनाव घटेगा। सोने से पहले हल्का स्ट्रेच करने से शरीर ढीला होगा। स्ट्रेस बढ़े तो गहरी सांस लें या काम के बीच छोटे माइंडफुल पॉज लें। देर शाम भारी काम से बचें। बैठते समय अपने पॉश्चर पर ध्यान दें और थोड़ी-थोड़ी देर में उठकर चलें। छोटी-छोटी नियमित आदतें लंबी अवधि में सेहत और पॉजिटिव माइंडसेट दोनों को बेहतर करेंगी।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com