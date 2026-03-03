मकर राशिफल 3 मार्च 2026: मकर राशि वालों के लिए शुभ दिन, मेहनत रंग लाएगी और धैर्य से बनेंगे बिगड़े काम
Capricorn Horoscope Today 3 March 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल…
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 3 March 2026 : आज आप अंदर से स्थिर और मजबूत महसूस करेंगे। मन भटकने के बजाय एक जगह टिकेगा, जिससे छोटे-छोटे काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। दिनभर में कुछ छोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें धैर्य से सुलझा लेंगे। परिवार का साथ और समझ आपको सुकून देगा। काम के मामले में साफ सोच के साथ फैसला लेना फायदेमंद रहेगा। किसी बड़े लक्ष्य की तरफ आज एक छोटा लेकिन पक्का कदम बढ़ाएं। जल्दी परिणाम की उम्मीद न करें, धीरे-धीरे किया गया प्रयास ही आगे चलकर भरोसा और सफलता देगा।
लव राशिफल- छोटी बातें बढ़ाएंगी नजदीकियां
आज रिश्तों में नरमी और अपनापन रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की बात ध्यान से सुनें। बिना टोके सुनना ही आज सबसे बड़ा सहारा होगा। भविष्य की योजनाओं पर शांति से बात करें। छोटी-छोटी मदद और सच्ची बात भरोसा मजबूत करेगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी स्थानीय कार्यक्रम, सामाजिक काम या पड़ोस की किसी गतिविधि में किसी खास से मुलाकात हो सकती है। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। सादगी और ईमानदारी ही असर डालेगी। रोजमर्रा की छोटी खुशियों को नजरअंदाज न करें।
करियर राशिफल- एक काम पर फोकस रहेगा फायदेमंद
ऑफिस में आज एक जरूरी काम चुनें और उसे पूरा ध्यान देकर खत्म करें। साफ प्लानिंग आपको आगे बढ़ाएगी। सहकर्मी आपकी स्थिरता नोटिस करेंगे और मदद भी कर सकते हैं। जल्दबाजी में फैसला न लें। किसी भी बात पर हां कहने से पहले सवाल पूछें। छोटी उपलब्धियां ही आगे बड़े प्रोजेक्ट का भरोसा दिलाएंगी। शांत तरीके से अपनी बात रखें और दूसरों की राय भी सुनें। अगर संभव हो तो कोई छोटा नया कौशल सीखें जो आपके काम में मदद करे। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।
आर्थिक राशिफल- छोटी बचत बनेगी बड़ी राहत
आज पैसों के मामले में स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी। बड़ी खरीदारी या जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा। छोटे-छोटे खर्च पर ध्यान दें। रोज थोड़ा बचाना आगे चलकर राहत देगा। अगर अब तक इमरजेंसी फंड के लिए बचत शुरू नहीं की है तो आज बचत करने के बारे में सोच सकते हैं। परिवार के साथ पैसों को लेकर खुलकर बात करें। रोजमर्रा के खर्च कम करने के छोटे तरीके ढूंढें, जैसे सस्ती यात्रा या मिल-बांटकर काम करना।
स्वास्थ्य राशिफल- सादगी और आराम जरूरी
आज शरीर को हल्की और नियमित देखभाल की जरूरत है। समय-समय पर पानी पीते रहें। थकान लगे तो आराम करें। हल्का शाकाहारी भोजन जैसे दाल, सब्जी, फल और अनाज ऊर्जा बनाए रखेंगे।हल्की वॉक, गहरी सांस और थोड़ी स्ट्रेचिंग तनाव कम करेगी। ज्यादा देर तक लगातार काम न करें। शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। रात को थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें। सोने से पहले आभार व्यक्त करने की आदत मन को शांत रखेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि