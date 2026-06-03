मकर राशिफल 3 जून: मकर राशि आज निवेश के लिए समय शुभ नहीं, पढ़ें आज का मकर राशिफल

मकर राशिफल 3 जून: मकर राशि आज निवेश के लिए समय शुभ नहीं, पढ़ें आज का मकर राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।
Capricorn Horoscope Today 3 June 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 3 जून: मकर राशि के जातकों आज के दिन प्रोफेशनल लाइफ में भी नए मौके मिल सकते हैं। हाइड्रेटेड रहें और पौष्टिक फूड्स चुनें। प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लें। अपनी सच्ची भावनाओं को शेयर करें। छोटे-छोटे इशारे, जैसे मैसेज या दयालु शब्द, आपकी परवाह दिखाएंगे। सिंगल मकर राशि वालों को नई दोस्ती में आराम मिल सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। धन के मामले में सावधानी बरतें।
मकर राशि आज निवेश के लिए समय शुभ नहीं, पढ़ें आज का मकर राशिफल
मकर राशि के जातकों के लिए आज का लव और रिलेशनशिप राशिफल कैसा रहेगा?
आपका पंचमेश षष्ठ भाव में है। इसलिए प्रेम की स्थिति के लिए थोड़े से मध्यम संकेत कहे जा सकते हैं। नए प्रेम की शुरुआत के लिए भी अभी आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। पंचम भाव में सूर्य होने के नाते आपका क्रोध बढ़ा रहेगा, जिस पर कंट्रोल रखना जरूरी है। इसके विपरीत, आपके जीवनसाथी के लिए यह समय किसी वरदान जैसा है, उनका पूरा सहयोग और तरक्की दिखाई दे रही है।
मकर राशि के जातकों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन मकर राशि वाले जातक प्रोफेशनल तौर पर सभी सिचूऐशन का तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ें। आज प्रोफेशनल लाइफ में एनर्जी आपके पक्ष में रहेगी। कोई परियोजना आपकी रचनात्मकता और स्किल्स को उजागर कर सकती है। अगर आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो इसे सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखें।
मकर राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
घर में मंगल के स्वग्रही होने के नाते पारिवारिक माहौल में थोड़ी सी गर्माहट (तनाव) रह सकती है, लेकिन इसके प्रभाव से आपके लिए भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी संभव है। निवेश (इन्वेस्टमेंट) के दृष्टिकोण से समय अनुकूल नहीं है। इसलिए अभी निवेश मत करिएगा। अपने बजट पर गौर करें। कमाई बढ़ाने के लिए नए विचार सामने आ सकते हैं। सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए।
मकर राशि के जातकों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
मकर राशि के स्वास्थ्य में अब सुधार हो चुका है। सप्तम भाव का उच्च का गुरु आपके लग्न को दृष्टि दे रहा है, जिससे आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है। हालांकि, द्वादश भाव का चंद्रमा होने के कारण आपको सिरदर्द, नेत्र पीड़ा (आंखों में तकलीफ), मानसिक अशांति और खर्च की अधिकता का सामना करना पड़ सकता है। इन चीजों का थोड़ा सा तालमेल बिठाकर चलिएगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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