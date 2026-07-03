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मकर राशिफल 3 जुलाई: राहु के कारण धन और शब्द दोनों में उतार-चढ़ाव के संकेत, पढ़ें आज की सलाह

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka makar rashifal 3 July 2026: आज मकर राशि वालों के लिए खरीदारी टालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आवेग में लिया सामान बाद में जरूरी नहीं लग सकता है। पढ़ें आज का मकर राशिफल।

मकर राशिफल 3 जुलाई: राहु के कारण धन और शब्द दोनों में उतार-चढ़ाव के संकेत, पढ़ें आज की सलाह

Capricorn Horoscope Today 3 July 2026, आज का मकर राशिफल: दिन की शुरुआत आपको थोड़ा संवेदनशील और अपने ऊपर केंद्रित रख सकती है। सुबह मन में कई बातें एक साथ उठ सकती हैं, जैसे लोग आपको कैसे देख रहे हैं, कौन सा काम पहले करें और किस बात को अभी टाल दें। थोड़ी देर बाद ध्यान धन, परिवार, खानपान और स्थिरता की तरफ जाएगा। यही बदलाव दिन को अधिक उपयोगी बना सकता है। घर में छोटा उत्सव, पारिवारिक मिलना-जुलना, किसी शुभ खबर पर बातचीत या सामाजिक कार्यक्रम में जाने का योग बन सकता है। यदि बाहर जाकर खरीदारी का प्लान बना हो, तो वह टल भी सकता है और आप घर पर रहकर ही ज्यादा संतोष महसूस कर सकते हैं। आपकी वाणी आज असरदार रहेगी। लोग आपकी बात सुनेंगे, बशर्ते आप शांति से बोलें। राहु के कारण धन और शब्द दोनों में थोड़ा उतार-चढ़ाव आ सकता है, इसलिए जोश में ऐसा वाक्य न कहें जिसे बाद में समझाना पड़े। दिन बढ़ने पर आर्थिक और पारिवारिक संतुलन का भाव मजबूत होगा। साथी का सहयोग भी घरेलू मामलों में राहत देगा। कुल मिलाकर यह दिन दिखावे से ज्यादा सादगी और अपने लोगों के साथ रहने में अच्छा लगेगा।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में स्थिरता का संकेत है। सुबह आपका मूड थोड़ा अपने में रह सकता है, इसलिए साथी को यह न लगे कि आप दूरी बना रहे हैं। एक साफ और छोटा संवाद बहुत काम करेगा। बाद के हिस्से में परिवार के बीच तालमेल बढ़ेगा। शादीशुदा लोगों को घरेलू फैसलों में जीवनसाथी की मदद मिलेगी। अगर कोई सामाजिक निमंत्रण है, तो साथ जाना रिश्ते में गर्माहट लाएगा। अविवाहित लोग बातचीत में अपने सलीके से प्रभाव छोड़ सकते हैं। आज आकर्षण का केंद्र आपकी सादगी और संतुलित बात होगी, बनावटीपन नहीं। परिवार के बुजुर्गों की बात ध्यान से सुनना भी रिश्तों को मजबूत करेगा।

शिक्षा और करियर

पढ़ाई और काम दोनों में संतुलित प्रदर्शन संभव है। विद्यार्थियों के लिए दिन उपयोगी है, खासकर अगर वे नियमित तैयारी पर टिके रहें। सुबह थोड़ी एकाग्रता जुटानी पड़ सकती है, पर बाद में ध्यान बेहतर हो जाएगा। संवाद और साझेदारी वाले क्षेत्र में बुध वक्री होने से मीटिंग, ईमेल, क्लाइंट चर्चा या समझौते की भाषा दोबारा देखना जरूरी होगा। अच्छी बात यह है कि गुरु और शुक्र साथ होने से व्यवहार में मिठास बनी रह सकती है, जिससे अटके संवाद भी आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग पब्लिक डीलिंग, सलाह, सेवा, शिक्षा या कंसल्टिंग से जुड़े हैं, उन्हें लोगों का भरोसा मिल सकता है। अपने ज्ञान को दिखाने से ज्यादा उपयोगी तरीके से पेश करें। काम में गुणवत्ता बनाए रखें। आज का लाभ धीरे-धीरे बनेगा, शोर से नहीं।

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धन और वित्त

आर्थिक रूप से संतोष का भाव रह सकता है। अलग-अलग स्रोतों से छोटे लाभ, भुगतान, बकाया रकम या पारिवारिक सहयोग की संभावना बन सकती है। फिर भी खर्च पूरी तरह रुकेगा नहीं। घर, भोजन, मेहमाननवाजी या सामाजिक कार्यक्रम में योगदान देना पड़ सकता है। खरीदारी टालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आवेग में लिया सामान बाद में जरूरी न लगे। बोलकर लेन-देन तय करने के बजाय जितना संभव हो, हिसाब लिखित रखें। इससे भ्रम कम होगा।

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स्वास्थ्य और कल्याण

ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन आंखों पर दबाव या थकान जैसा अनुभव हो सकता है, खासकर स्क्रीन पर ज्यादा समय देने से। सुबह थोड़ा सुस्तपन भी रह सकता है। पानी पर्याप्त लें और रोशनी में संतुलन रखें। भोजन समय पर करें। भावनात्मक थकान को नजरअंदाज न करें। घर पर शांत समय, हल्का संगीत या कुछ देर बिना स्क्रीन बैठे रहना ताजगी देगा।

आज की सलाह: बोलने से पहले ठहरें, आपकी नरमी ही आज सबसे बड़ा असर डालेगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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