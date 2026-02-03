Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 3 फरवरी: मकर राशि आज बिना सोचे-समझे न करें ये काम, ऑफिस में रखें 3 बातों का ध्यान

मकर राशिफल 3 फरवरी: मकर राशि आज बिना सोचे-समझे न करें ये काम, ऑफिस में रखें 3 बातों का ध्यान

संक्षेप:

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Feb 03, 2026 06:42 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Capricorn Horoscope Today 3 February 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 3 फरवरी 2026: आपके लगातार काम पर ध्यान दिया जाएगा। लक्ष्यों की ओर आसान, ईमानदारी भरे कदम उठाएं। क्लियर योजनाएं, विनम्र बातचीत, और छोटे-मोटे सुधार मायने रखते हैं। जैसे-जैसे आप विश्वास और शांत स्पीड बनाते रहेंगे, आपको धीरे-धीरे पहचान मिलेगी, बेहतर लाइफस्टाइल और परिवार और सहकर्मियों से विश्वसनीय सपोर्ट मिलेगा। छोटी-मोटी जीत का जश्न मनाएंगे। आज शांति होगी। छोटे-छोटे काम विश्वास बनाते हैं, क्लियर बातचीत शुरू करते हैं, और लगातार सफलता दिलाते हैं। धैर्य रखें, वादे निभाएं। छोटी-मोटी जीतों और फोकस के साथ मुस्कुराते रहें।

मकर राशि आज बिना सोचे-समझे न करें ये काम, ऑफिस में रखें 3 बातों का ध्यान

मकर लव लाइफ

रिलेशन में, आज दयालुता और बातचीत से बहुत फर्क पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ छोटी-मोटी योजनाएं और सच्ची भावनाएं शेयर करें। जब राय अलग हों तो धैर्य रखें और पूरी बात सुनें। सिंगल मकर राशि वालों की दोस्ती धीरे-धीरे देखभाल से कुछ अधिक और में बदल सकती है। नाटकीय हाव-भाव से बचें। धीरे-धीरे लगातार प्रयास विश्वास जीतते हैं। जब आप छोटे-मोटे कामों में मदद करते हैं और दिल से तारीफ करते हैं तो पारिवारिक कनेक्शन मजबूत होते हैं। सम्मान आपके दिल को धीरे-धीरे नजदीकी की ओर ले जाए।

करियर राशिफल

काम पर, लगातार कामों और क्लियर प्लानिंग पर ध्यान दें। एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें और एक-एक करके पूरा करें। मीटिंग में क्लियर बोलें और जरूरी सोल्यूशन भी लाएं। मैनेजर लगातार कोशिश और दबाव को शांति से संभालने पर ध्यान देंगे। अपनी भूमिका को बेहतर बनाने के लिए इस सप्ताह एक नई सकिल या टूल सीखने की कोशिश करें। जल्दबाजी से बचें। सावधानी से जांच करने से छोटी-मोटी गलतियां नहीं होती हैं। जब आप क्रेडिट शेयर करते हैं और धैर्य रखते हैं तो टीम का सपोर्ट बढ़ता है।

फाइनेंशियल लाइफ

पैसे के मामले आज स्टेबल दिख रहे हैं। छोटी बचत और क्लियर रिकॉर्ड बाद में मदद करेंगे। बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें और बार-बार आने वाले बिलों की सावधानी से जांच करें। अगर आप किसी नए खर्च की योजना बना रहे हैं, तो एक आसान बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। साइड टास्क या बिना इस्तेमाल की गई चीजों की सावधानी से बिक्री से थोड़ा फायदा हो सकता है। पैसे उधार देने से पहले किसी भरोसेमंद दोस्त से सलाह लें। रसीदें रखें और तारीखों पर नजर रखें। क्लियर नोट्स चिंता कम करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।

सेहत राशिफल

अगर आप एक आसान रूटीन का पालन करते हैं तो स्वास्थ्य शांत रहेगा। नियमित नींद, पैदल चलने जैसी हल्की कसरत, और मांसपेशियों के तनाव को कम करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग का लक्ष्य रखें। पर्याप्त पानी पिएं और काम करते समय छोटे ब्रेक लें। देर रात भारी खाना खाने से बचें और खाना सादा और पौष्टिक रखें। तनाव कम करने के लिए छोटे-छोटे सांस लेने के व्यायाम करें। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो जोर लगाने के बजाय आराम करें। छोटी, छोटी लगातार आदतें बेहतर एनर्जी और फोकस की ओर ले जाती हैं और धीरे-धीरे मार्गदर्शन मांगती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Capricorn Horoscope Capricorn Makar rashifal
