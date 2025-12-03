मकर राशिफल 3 दिसंबर : मकर राशि वाले आज रिस्की स्कीम से बचें, लो रिस्क ऑप्शन में निवेश करें, ऑफिस गॉसिप से बचें

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 3 december 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज रिस्की स्कीम से बचें, लो रिस्क ऑप्शन में निवेश करें, ऑफिस गॉसिप से बचें

Capricorn Horoscope for Today 3 December 2025: इस समय स्टडी ग्रोथ आपका इंतजार कर रही है। आज आपकी स्थिरता बढ़ेगी, क्योंकि केयरफुल प्लानिंग से आपको छोटी जीत मिलेगी। जल्दबाजी में किसी से वादे ना करें, पहले काम को कई स्टेप्स में तोड़ लें और एक -एक करके पूरा करें। परिवार आपके लक्ष्यों को सपोर्ट करेगा। विनम्र होकर बात करने से चैलेंज स्मूद हो जाते हैं। आर्थिक तौर पर अनुशासन में रहेंगे तो भविष्य में प्लान बनाने में मदद मिलेगी। शांत रहें और सिंपल रुटीन फॉलो करें। अपने आपको रिवार्ड दें, हर उस स्टेर के लिए जो ईमानदारी से लिया गया है और जिसके लिए आप गर्व महसूस करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकर लव राशिफल आज मकर राशि वालों की गर्मजोशी को आकर्षित करेगा। आज आप दोनों में छोटे-छोटे एक्ट जैसे एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को सुनना और छोटे नोट्स लिखना आप दोनों में विश्वास को बढ़ाएगा। सिंगल मकर राशि वालों को फ्रेंडली इंवेट अटेंड करने चाहिए। आपको प्लान शेयर करना चाहिए। क्लियर डेट आपके बंधन को मजबूत करेगी। लगातार केयर करने से आपका प्यार और गहरा होगा। यह आपके पार्टनर को लंबे समय के लिए सुकून देगा।

मकर करियर राशिफल काम में स्टडी पर्फेोर्मेंस और क्लियर टास्क पर आपको फोकस करना है। जो काम पहले करना है, उसे करें, हर डिटेल को सावधानी से देखें, अगर मदद की जरूरत है, तो मांगे।एक धैर्य वाली अप्रोच आपके मैनेजर को इंप्रेस करेगी। वादे करने के बजाय आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन पर फोकस करना है। अगर किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो नोट्स बनाएं और शांत होकर बात करें। आज ऑफिस गॉसिप से आपको बचना है और प्रोफेशनल रहना है। इस समय नए स्किल्स सीखें और सम्मान पाने के लिए अपने अभी के तरीकों को रिफाइन करें। अपनी फाइल्स को आर्गनाइज्ड रखें। टाइमलाइन भी रखें, जिससे लोग आप पर भरोसा करें। इससे भविष्य में आपके लिए मौके मिलेंगे।

मकर मनी राशिफल अगर आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं और सेविंग्स के छोटे गोल्स बनाते हैं, तो आपके पास पैसा आता है। आपको अपने बिल्सऔर सब्सक्रिप्शन को रिव्यू करना है, अगर किसी की जरूरत नहीं है, तो आप उसे कैंसल कर सकते हैं। अभी आवेग में आकर आपको खरीदारी से बचना है, इसके अलावा या रिस्की स्कीम से भी आपको बचना है। अगर आप निवेश की प्लानिंग बना रहे हैं, तो , लो रिस्क वाले ऑप्शन पर निवेश कर सकते हैं। इसके लिए किसी बड़े, परिवार या एक्सपर्ट से सलाह लें। सावधानी से बजट बनाएंगे, तो आप तनाव फ्री हो जाएंगे। बाद में छोटे-मोटे इनामों की उम्मीद भी कर सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किसी करीबी व्यक्ति के साथ शेयर करें, जिससे आप जवाबदेह बने रहें ।

मकर हेल्थ राशिफल अपनी रुटीन को छोड़ना नहीं है, इसे नियमित रखें, कोशिश करें कि समय पर उठें, हल्की एक्सरसाइज करें और पौष्टिक शाकाहारी खाना खाएं। एनर्जी बढ़ाने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग या पैदल चलने की कोशिश करें। मन को शांत करने के लिए गहरी सांसे लें। हाइड्रेटिड रहें और भारी मिठाइयों या देर रात के नाश्ते से बचें। अगर तनाव महसूस हो रहा है, तो आंखों को आराम दें और स्क्रीन से थोड़े समय के लिए ब्रेक लें। रोजाना अच्छे से नींद और हल्की-फुल्की एक्टविटी से आका मूड और ताकत में सुधार होगा और आपका मन शांत रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com