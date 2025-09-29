Capricorn Horoscope Today 29 September 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction मकर राशिफल 29 सितंबर: आज धन-लाभ के योग, दोपहर का वक्त इस काम के लिए अच्छा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। 

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 06:08 AM
Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 29 सितंबर 2025: प्रेम जीवन में आने वाली समस्याओं को पॉजिटिव रूप से सुलझाएं। दफ्तर का हर काम आपको एक मजबूत प्रोफेशनल बनाएगा। आज आप समृद्ध हैं और स्वास्थ्य भी आपके साथ है।

मकर लव लाइफ: प्रेम संबंध में आपकी कमिटमेंट पर प्रेमी द्वारा सवाल उठाया जा सकता है, जिससे आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। पास्ट के छोटे-मोटे मुद्दे आज सीरियस हो सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में उथल-पुथल मच सकती है। डिप्लोमेटिक बनें। मैरिड महिलाओं को अपने जीवनसाथी के परिवार को खुश रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। कुछ महिला जातक अपने एक्स लवर के पास वापस चली जाएंगी, जिससे वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है।

करियर राशिफल: ऑफिस में हमेशा धैर्य बनाए रखें और गॉसिप, ऑफिस की राजनीति और अहंकार के टकराव से दूर रहें। आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं, जो ऑफिस के समय के बाद भी कार्यस्थल से जुड़ी रहेंगी। कोई विदेशी क्लाइंट आपके सुस्त रवैये की शिकायत कर सकता है, जिससे परेशानी हो सकती है। पॉजिटिव रहें और लोगों से मिलते समय हमेशा मुस्कुराते रहें। जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वे सुबह के दौरान नोटिस दे सकते हैं और शाम तक नए इंटरव्यू के लिए कॉल आने शुरू हो जाएंगे।

फाइनेंसियल लाइफ: धन का आगमन होगा, लेकिन आपकी प्राथमिकता बुरे समय के लिए बचत करना होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं। कुछ महिलाओं को संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिलेगा, जबकि उम्रदराज लोग बच्चों के बीच संपत्ति का बंटवारा करने पर विचार कर सकते हैं। दोपहर का वक्त नई संपत्ति खरीदने के लिए भी अच्छा है। व्यवसायी लंबित बकाया चुका देंगे, जबकि व्यापारी अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे।

सेहत राशिफल: इस आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पहाड़ी इलाकों की यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतने पर भी विचार करना चाहिए। बच्चों को वायरल बुखार या गले में खराश हो सकती है, और उनकी दिनचर्या प्रभावित होगी। आज तंबाकू और शराब से परहेज करना भी अच्छा है। खूब पानी पिएं और यह भी सुनिश्चित करें कि आप अधिक फल और सब्जियां खाएं। गीली सतह पर चलते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।

