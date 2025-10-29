मकर राशिफल 29 अक्टूबर: धन निवेश के लिए आज का दिन अच्छा, ऑफिस में हो सकता है काम का दबाव

संक्षेप: Today Capricorn Horoscope 29 October 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Capricorn Horoscope Today 29 October 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि वालों को लव लाइफ में उतार-चढ़ाव से छुटकारा मिलेगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी आज काम का बोझ रहने वाला है। धन और सेहत दोनों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

मकर लव राशिफल- आज लव अफेयर को उथल-पुथल से बचाएं। किसी फ्रेंड या रिश्तेदार को भी लव अफेयर में दखलअंदाजी नहीं करने दें, क्योंकि इससे उथल-पुथल हो सकती है। पुरुष जातकों में पजेसिवनेस हो सकता है, जिससे लवर को घुटन भी महसूस हो सकती है। सभी पर्सनल मैटर में पार्टनर का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। आपके पास अपने एक्स लवर के साथ रिलेशनशिप को फिर से फ्रेश करने के ऑप्शन भी हो सकते हैं। लेकिन इसका असर वर्तमान लव अफेयर पर नहीं पड़ना चाहिए।

मकर करियर राशिफल- ऑफिस में काम का दबाव हो सकता है, लेकिन आप इससे पार पा लेंगे और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सफल होंगे, जिससे आपको तारीफ मिलेगी। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को लक्ष्य हासिल करने में मुश्किल होगी। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, वे आज का दिन चुन सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, बीमा, अकाउंटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के पास आगे बढ़ने के कई ऑप्शन होंगे। बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप पर साइन करके खुश होंगे। स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है।

मकर आर्थिक राशिफल- दिन के पहले भाग में छोटी-मोटी आर्थिक परेशानियों के बावजूद, आपका रूटीन नॉर्मल रहेगा और आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के प्लान पर आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी फ्रेंड के साथ कोई आर्थिक परेशानी सुलझाने के लिए भी आज का दिन चुन सकते हैं। फैमिली में प्रॉपर्टी से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। यह धन निवेश के लिए अच्छा समय है और आप रियल एस्टेट या शेयर मार्केट में निवेश के बारे में गंभीरता से विचार कर सकते हैं। दिन का दूसरा भाग वाहन खरीदने के लिए शुभ है।

मकर सेहत राशिफल- आज सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। आपको चेस्ट से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं और दिन का दूसरा भाग उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें हर्ट से जुड़ी समस्याएं रही हैं। बच्चों को वायरल फीवर, गले में खराश और विजन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोगों को आज कान में इंफेक्शन भी हो सकता है। जो लोग किसी हिल स्टेशन की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें मेडिकल किट तैयार रखने में सावधानी बरतनी चाहिए।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

