Capricorn Horoscope Today 29 October 2025 Aaj ka makar rashi rashifal daily future predictions
मकर राशिफल 29 अक्टूबर: धन निवेश के लिए आज का दिन अच्छा, ऑफिस में हो सकता है काम का दबाव

मकर राशिफल 29 अक्टूबर: धन निवेश के लिए आज का दिन अच्छा, ऑफिस में हो सकता है काम का दबाव

संक्षेप: Today Capricorn Horoscope 29 October 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Wed, 29 Oct 2025 05:53 AM
Capricorn Horoscope Today 29 October 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि वालों को लव लाइफ में उतार-चढ़ाव से छुटकारा मिलेगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी आज काम का बोझ रहने वाला है। धन और सेहत दोनों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

मकर लव राशिफल- आज लव अफेयर को उथल-पुथल से बचाएं। किसी फ्रेंड या रिश्तेदार को भी लव अफेयर में दखलअंदाजी नहीं करने दें, क्योंकि इससे उथल-पुथल हो सकती है। पुरुष जातकों में पजेसिवनेस हो सकता है, जिससे लवर को घुटन भी महसूस हो सकती है। सभी पर्सनल मैटर में पार्टनर का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। आपके पास अपने एक्स लवर के साथ रिलेशनशिप को फिर से फ्रेश करने के ऑप्शन भी हो सकते हैं। लेकिन इसका असर वर्तमान लव अफेयर पर नहीं पड़ना चाहिए।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 29 अक्टूबर:पुराने निवेशों से मिलेगा धन, कुछ लव अफेयर हो सकते हैं फेल

मकर करियर राशिफल- ऑफिस में काम का दबाव हो सकता है, लेकिन आप इससे पार पा लेंगे और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सफल होंगे, जिससे आपको तारीफ मिलेगी। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को लक्ष्य हासिल करने में मुश्किल होगी। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, वे आज का दिन चुन सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, बीमा, अकाउंटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के पास आगे बढ़ने के कई ऑप्शन होंगे। बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप पर साइन करके खुश होंगे। स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है।

मकर आर्थिक राशिफल- दिन के पहले भाग में छोटी-मोटी आर्थिक परेशानियों के बावजूद, आपका रूटीन नॉर्मल रहेगा और आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के प्लान पर आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी फ्रेंड के साथ कोई आर्थिक परेशानी सुलझाने के लिए भी आज का दिन चुन सकते हैं। फैमिली में प्रॉपर्टी से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। यह धन निवेश के लिए अच्छा समय है और आप रियल एस्टेट या शेयर मार्केट में निवेश के बारे में गंभीरता से विचार कर सकते हैं। दिन का दूसरा भाग वाहन खरीदने के लिए शुभ है।

ये भी पढ़ें:आज मिथुन समेत इन राशियों के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल, जानें अपनी राशि का हाल

मकर सेहत राशिफल- आज सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। आपको चेस्ट से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं और दिन का दूसरा भाग उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें हर्ट से जुड़ी समस्याएं रही हैं। बच्चों को वायरल फीवर, गले में खराश और विजन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोगों को आज कान में इंफेक्शन भी हो सकता है। जो लोग किसी हिल स्टेशन की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें मेडिकल किट तैयार रखने में सावधानी बरतनी चाहिए।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
