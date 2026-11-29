मकर राशिफल 29 नवंबर: जीवनसाथी का मिलेगा भरपूर साथ, कारोबार में नई साझेदारी के बनेंगे योग, बचत पर रहेगा जोर
29 नवंबर को मकर राशि वालों के लिए प्रेम और कारोबार के लिहाज से दिन अनुकूल रह सकता है। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने का मौका मिलेगा। कारोबारियों को नई साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे व्यवसाय के विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है।
Capricorn Horoscope Today 29 November 2026, Aaj Ka Makar Rashifal: घर में जीवनसाथी का साथ आज आपका भरोसा बढ़ाएगा। जिस काम में सहयोग की जरूरत होगी, उसमें साथी का सहारा मिलेगा और मन में प्रेम का भाव रहेगा। घरेलू बातचीत में साथ मिलकर आगे बढ़ने की इच्छा साफ होगी। काम की जिम्मेदारियों के बीच भी आपका ध्यान रिश्ते की ओर लौटेगा। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के सातवें भाव में रहेगा, जिससे जीवनसाथी और कारोबारी संपर्क दिन के मुख्य विषय होंगे। आज अकेले सब संभालने की भावना कुछ हल्की होगी। किसी से बात करके अपनी स्थिति समझने का अवसर मिलेगा। पढ़ाई के लिए भी दिन अनुकूल है और विषय पर टिकने की इच्छा रहेगी। कारोबार में नए प्रस्ताव मिलने की संभावना है। नए साझेदार के साथ विस्तार के योग बन रहे हैं। बचत को लेकर सोच व्यावहारिक होगी। दिन की अच्छाई के बीच अपनी सेहत और खाने की आदत पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी।
29 नवंबर को मकर राशि वालों के लिए विवाह, प्रेम और कारोबार में क्या शुभ संकेत मिल रहे हैं? क्या जीवनसाथी के सहयोग से पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा और कारोबार में नई साझेदारी से विस्तार के अवसर मिलेंगे? बचत, निवेश और स्वास्थ्य के मामले में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार भविष्यफल, ग्रहों का प्रभाव और ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
मकर राशि का करियर राशिफल
व्यापार करने वालों के सामने नई साझेदारी की बात आने की संभावना है। किसी नए साथी के साथ काम बढ़ाने के योग हैं और प्रस्ताव पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। आज कारोबारी संपर्क का महत्व स्पष्ट होगा। दूसरे पक्ष की भूमिका समझने पर काम की तस्वीर अधिक साफ होगी। वृश्चिक राशि के ग्यारहवें भाव में मार्गी सूर्य अधिकार और वरिष्ठों से जुड़े विषय सामने लाएगा तथा अपने योगदान के सम्मान की इच्छा बढ़ाएगा। नौकरी में यह भावना रहेगी कि आपकी भूमिका को ठीक तरह समझा जाए। काम की चर्चा में आत्मसम्मान अहम होगा। पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थी किसी विषय पर लगातार ध्यान लगा पाएंगे और तैयारी को व्यवस्थित करने में सहजता रहेगी। जिस पाठ को समझने के लिए बैठेंगे, उसमें आगे बढ़ने की संभावना अच्छी है। साझेदारी की चर्चा में अपनी जिम्मेदारी साफ शब्दों में रखें। आज काम का बड़ा हिस्सा लोगों से जुड़कर आगे बढ़ेगा और शिक्षा में एकाग्रता आपका उपयोगी सहारा बनेगी।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
बचत के लिए दिन अनुकूल है। उपलब्ध आमदनी में से कुछ रकम अलग रखने का विचार मजबूत होगा। कारोबार में नया प्रस्ताव मिलने की संभावना आर्थिक उम्मीद बढ़ाएगी, मगर उसे आज की निश्चित कमाई मानना जल्दबाजी होगी। सिंह राशि के आठवें भाव में केतु उलझे विषयों से कुछ पीछे हटने और किसी अटकी पकड़ को छोड़ने का भाव देगा। धन की किसी जटिल चर्चा को लेकर आपका उत्साह कम रहेगा। इससे पहले जिस बात पर बहुत जोर था, उससे दूरी सहज लगेगी। अपनी बचत का हिस्सा पहले अलग रखें। आर्थिक मामलों में आज सुरक्षित आधार की इच्छा अधिक रहेगी और तेजी से लाभ पाने का आकर्षण संभालना उपयोगी होगा।
मकर राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी का सहयोग आज स्पष्ट रूप से महसूस होगा। मन प्रेमपूर्ण रहेगा और साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। घरेलू काम की चर्चा में भी अपनापन होगा। किसी जिम्मेदारी को साझा करने से रिश्ते का भरोसा मजबूत महसूस होगा। साथी की मौजूदगी दिन के व्यावहारिक हिस्से को भी सहज बनाएगी। अपनी बात कहने के साथ उसकी बात सुनने का समय रहेगा। घर की महिला सदस्य से बातचीत में सम्मान का स्वर बनाए रखें। मजाक या नाराजगी में कही गई चुभती बात रिश्ते का सुख कम कर सकती है। आज साथ का आनंद मिलने का संकेत मजबूत है। शाम की बातचीत में दिन भर की व्यस्तता पीछे छूटेगी और एक-दूसरे की जरूरत अधिक साफ समझ आएगी।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत आज पूरी तरह सहज रहने के संकेत नहीं हैं। खाने को लेकर लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए भोजन की दिनचर्या पर खास ध्यान रखें। काम और मेलजोल के बीच खाने का समय खिसकने का जोखिम रहेगा। शरीर की सुविधा को लेकर सतर्कता उपयोगी होगी। नियमित हल्का व्यायाम दिनचर्या का सहायक हिस्सा रहेगा। आज स्वास्थ्य के बारे में बड़े निष्कर्ष निकालने की जगह अपने अनुभव पर ध्यान रखना बेहतर होगा। अधिक व्यस्त कार्यक्रम से थकान महसूस होने की संभावना है। आराम का समय मिलने पर दिन का दबाव हल्का लगेगा और साथी का साथ भावनात्मक राहत देगा।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- हरा
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- जीवनसाथी से आज की एक साझा जिम्मेदारी पर खुलकर बात करें।
क्या न करें- जल्दी मुनाफे के लालच में बचत की रकम जोखिम में न डालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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