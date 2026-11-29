29 नवंबर को मकर राशि वालों के लिए प्रेम और कारोबार के लिहाज से दिन अनुकूल रह सकता है। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने का मौका मिलेगा। कारोबारियों को नई साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे व्यवसाय के विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है।

Capricorn Horoscope Today 29 November 2026, Aaj Ka Makar Rashifal: घर में जीवनसाथी का साथ आज आपका भरोसा बढ़ाएगा। जिस काम में सहयोग की जरूरत होगी, उसमें साथी का सहारा मिलेगा और मन में प्रेम का भाव रहेगा। घरेलू बातचीत में साथ मिलकर आगे बढ़ने की इच्छा साफ होगी। काम की जिम्मेदारियों के बीच भी आपका ध्यान रिश्ते की ओर लौटेगा। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के सातवें भाव में रहेगा, जिससे जीवनसाथी और कारोबारी संपर्क दिन के मुख्य विषय होंगे। आज अकेले सब संभालने की भावना कुछ हल्की होगी। किसी से बात करके अपनी स्थिति समझने का अवसर मिलेगा। पढ़ाई के लिए भी दिन अनुकूल है और विषय पर टिकने की इच्छा रहेगी। कारोबार में नए प्रस्ताव मिलने की संभावना है। नए साझेदार के साथ विस्तार के योग बन रहे हैं। बचत को लेकर सोच व्यावहारिक होगी। दिन की अच्छाई के बीच अपनी सेहत और खाने की आदत पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी।

मकर राशि का करियर राशिफल व्यापार करने वालों के सामने नई साझेदारी की बात आने की संभावना है। किसी नए साथी के साथ काम बढ़ाने के योग हैं और प्रस्ताव पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। आज कारोबारी संपर्क का महत्व स्पष्ट होगा। दूसरे पक्ष की भूमिका समझने पर काम की तस्वीर अधिक साफ होगी। वृश्चिक राशि के ग्यारहवें भाव में मार्गी सूर्य अधिकार और वरिष्ठों से जुड़े विषय सामने लाएगा तथा अपने योगदान के सम्मान की इच्छा बढ़ाएगा। नौकरी में यह भावना रहेगी कि आपकी भूमिका को ठीक तरह समझा जाए। काम की चर्चा में आत्मसम्मान अहम होगा। पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थी किसी विषय पर लगातार ध्यान लगा पाएंगे और तैयारी को व्यवस्थित करने में सहजता रहेगी। जिस पाठ को समझने के लिए बैठेंगे, उसमें आगे बढ़ने की संभावना अच्छी है। साझेदारी की चर्चा में अपनी जिम्मेदारी साफ शब्दों में रखें। आज काम का बड़ा हिस्सा लोगों से जुड़कर आगे बढ़ेगा और शिक्षा में एकाग्रता आपका उपयोगी सहारा बनेगी।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल बचत के लिए दिन अनुकूल है। उपलब्ध आमदनी में से कुछ रकम अलग रखने का विचार मजबूत होगा। कारोबार में नया प्रस्ताव मिलने की संभावना आर्थिक उम्मीद बढ़ाएगी, मगर उसे आज की निश्चित कमाई मानना जल्दबाजी होगी। सिंह राशि के आठवें भाव में केतु उलझे विषयों से कुछ पीछे हटने और किसी अटकी पकड़ को छोड़ने का भाव देगा। धन की किसी जटिल चर्चा को लेकर आपका उत्साह कम रहेगा। इससे पहले जिस बात पर बहुत जोर था, उससे दूरी सहज लगेगी। अपनी बचत का हिस्सा पहले अलग रखें। आर्थिक मामलों में आज सुरक्षित आधार की इच्छा अधिक रहेगी और तेजी से लाभ पाने का आकर्षण संभालना उपयोगी होगा।

मकर राशि का लव राशिफल जीवनसाथी का सहयोग आज स्पष्ट रूप से महसूस होगा। मन प्रेमपूर्ण रहेगा और साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। घरेलू काम की चर्चा में भी अपनापन होगा। किसी जिम्मेदारी को साझा करने से रिश्ते का भरोसा मजबूत महसूस होगा। साथी की मौजूदगी दिन के व्यावहारिक हिस्से को भी सहज बनाएगी। अपनी बात कहने के साथ उसकी बात सुनने का समय रहेगा। घर की महिला सदस्य से बातचीत में सम्मान का स्वर बनाए रखें। मजाक या नाराजगी में कही गई चुभती बात रिश्ते का सुख कम कर सकती है। आज साथ का आनंद मिलने का संकेत मजबूत है। शाम की बातचीत में दिन भर की व्यस्तता पीछे छूटेगी और एक-दूसरे की जरूरत अधिक साफ समझ आएगी।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत आज पूरी तरह सहज रहने के संकेत नहीं हैं। खाने को लेकर लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए भोजन की दिनचर्या पर खास ध्यान रखें। काम और मेलजोल के बीच खाने का समय खिसकने का जोखिम रहेगा। शरीर की सुविधा को लेकर सतर्कता उपयोगी होगी। नियमित हल्का व्यायाम दिनचर्या का सहायक हिस्सा रहेगा। आज स्वास्थ्य के बारे में बड़े निष्कर्ष निकालने की जगह अपने अनुभव पर ध्यान रखना बेहतर होगा। अधिक व्यस्त कार्यक्रम से थकान महसूस होने की संभावना है। आराम का समय मिलने पर दिन का दबाव हल्का लगेगा और साथी का साथ भावनात्मक राहत देगा।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- हरा शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- जीवनसाथी से आज की एक साझा जिम्मेदारी पर खुलकर बात करें।