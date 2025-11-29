Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 29 नवंबर : मकर राशि वालों के लिए दोपहर के बाद का समय रहेगा अच्छा, नया वाहन खरीदने के योग

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today 29 November 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों के लिए दोपहर के बाद का समय अच्छा रहने वाला है।

Sat, 29 Nov 2025 06:21 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 29 November 2025 : आज पार्टनर को खुश रखकर आप अपना दिन अच्छा बना सकते हैं। काम में नई जिम्मेदारियां आपके हुनर को दिखाने का मौका देंगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। रिश्तों में छोटी-मोटी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन आप आसानी से उन्हें संभाल लेंगे। ऑफिस में कई जिम्मेदारियां एक साथ निभानी पड़ेंगी, पर आप अपने लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। पैसे को बढ़ाने के लिए नए निवेश विकल्प देखें और सेहत अच्छी रखने के लिए लाइफस्टाइल पर ध्यान दें।

लव राशिफल: आज आपके रिश्ते को थोड़ी ज्यादा बातचीत और समझदारी की जरूरत होगी।पार्टनर की छोटी-मोटी गलतियां स्वीकार करें और बात को बढ़ने न दें। गलतफहमियों के कुछ झटके आएंगे लेकिन रिश्ता मजबूत बना रहेगा। हमेशा ध्यान रखें- पार्टनर को अपना स्पेस दें, अपनी सोच उन पर न थोपें। सिंगल लोगों के लिए भी आज कोई खास इंसान मिलने के योग हैं।ऑफिस रोमांस से दूर रहें, नहीं तो इसका असर घर-परिवार या शादीशुदा जीवन पर पड़ सकता है।

करियर राशिफल: टीम में काम करने वालों को आज ऑफिस की गॉसिप से दूर रहना चाहिए।आपकी मदद से नया प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। आईटी, हेल्थकेयर, ऐनिमेशन, ऑटोमोबाइल, डिजाइनिंग और लीगल सेक्टर में काम करने वाले आज पूरा दिन व्यस्त रहेंगे। ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखें, वरना सीनियर्स के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, जो नौकरी पर असर डालेंगे। स्टूडेंट्स को भी आज पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।

आर्थिक राशिफल: आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। किसी बड़े खर्च या फाइनेंशियल टेंशन का डर नहीं है। दोपहर के बाद बाइक या कार खरीदने का अच्छा समय है। कुछ महिलाएं परिवार में चल रहे प्रॉपर्टी विवाद को सुलझा लेंगी। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को फीस के लिए पैरेंट्स की मदद की जरूरत पड़ेगी। ट्रेडर्स को टैक्स से जुड़े मामलों में दोपहर बाद राहत मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। पेट में दर्द हो सकता है, इसलिए खाना-पीना हल्का रखें। दवाइयां मिस न करें और अगर पहाड़ी जगह पर यात्रा में जा रहे हैं तो पूरा मेडिकल किट साथ रखें। गर्भवती महिलाओं को किसी भी एडवेंचर एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। बच्चों में वायरल या खांसी की शिकायत हो सकती है जिससे वे स्कूल मिस करेंगे।आज पॉजिटिव लोगों की संगत में रहना आपके लिए फायदेमंद होगा।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
