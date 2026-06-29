मकर राशिफल 29 जून 2026: राहु धन क्षेत्र को अस्थिर सोच दे सकता है,, इस बात का रखें ध्यान
Aaj ka makar rashifal 29 June 2026: आज आपका आत्मविश्वास ऊपर-नीचे रह सकता है। इसलिए किसी भी तरह की कोई बड़ी घोषणा या आक्रामक रूप लेने से बचना चाहिए। पढ़ें मकर राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन।
Capricorn Today Horoscope 29 June 2026, आज का मकर राशिफल: मन थोड़ा भीतर की ओर जा सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन सामने से वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। ऐसे समय में खुद को कम न आंकें। चंद्रमा खर्च, विश्राम और मन की थकान वाले हिस्से को छू रहा है, इसलिए थोड़ी भावनात्मक थकावट या अकेले रहने की जरूरत महसूस हो सकती है। नैतिक सहारे की जरूरत भी रह सकती है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कर लेना अच्छा रहेगा। दिन में आत्मविश्वास कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है, इसलिए बड़ी घोषणा या बहुत आक्रामक रुख लेने से बचें। रोजमर्रा के काम, बिल, संदेश, समय सीमा और घरेलू जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करना ज्यादा उपयोगी रहेगा। छोटे नुकसान या असुविधा की संभावना तब बढ़ती है जब ध्यान बंटा हुआ हो। इसलिए सामान, दस्तावेज, पासवर्ड, भुगतान और यात्रा योजना में सावधानी रखें। जो बात अभी पूरी तरह साफ नहीं है, उसे लेकर दबाव न बनाएं। आराम, अवलोकन और सीमित अपेक्षाएं इस दिन को संतुलित रखेंगी।
प्रेम और रिश्ते
जीवनसाथी या पार्टनर के साथ संवेदनशीलता जरूरी रहेगी। सामने वाला आपकी चुप्पी को दूरी समझ सकता है, जबकि आपके भीतर केवल थकान या उलझन हो। इसलिए कम से कम इतना जरूर कहें कि आपको थोड़ा समय चाहिए। साझेदारी वाले रिश्तों में दूसरे पक्ष की भावना सुनना अधिक जरूरी होगा। अगर किसी बात पर नाराजगी बन जाए, तो उसे उसी समय बढ़ाने के बजाय शाम तक ठहरना बेहतर है। अविवाहित लोग भी भावनात्मक रूप से थोड़ा बंद महसूस कर सकते हैं। धीरे चलें। मजबूरी में बात बढ़ाने की जरूरत नहीं।
शिक्षा और करियर
कामकाज में दिन सामान्य से थोड़ा धीमा रह सकता है। ध्यान बंटने से उत्पादकता प्रभावित हो सकती है, इसलिए एक समय में एक ही काम करें। छात्रों के लिए बेवजह मोबाइल, चैट या इधर-उधर की गतिविधियों में समय निकलने का संकेत है। पढ़ाई को छोटे स्लॉट में बांटें। वरना दिन खत्म होने पर पछतावा होगा। नौकरीपेशा लोगों को रूटीन काम पहले निपटाने चाहिए। साझेदारी वाले काम में अच्छी सलाह मिल सकती है, लेकिन हर बात पर तुरंत सहमत होना जरूरी नहीं। कारोबारी लोगों को लंबी यात्रा या बड़ी दौड़भाग से बहुत तेज नतीजा न मिले, इसलिए तैयारी के बिना निकलना ठीक नहीं। व्यावहारिक सोच बनाए रखें। जानें अपना भविष्य
धन और वित्त
खर्च आय से भारी महसूस हो सकता है। इसी कारण आज बहुत सोच-समझकर पैसा चलाना होगा। जरूरत और इच्छा में फर्क रखें। ऑनलाइन खरीद, अचानक बुकिंग या किसी के कहने पर एडवांस देने से पहले दो बार जांच लें। राहु धन क्षेत्र को अस्थिर सोच दे सकता है, इसलिए दिखावे या दबाव में खर्च न करें। किसी पुरानी देनदारी को व्यवस्थित करना नए खर्च से ज्यादा जरूरी रहेगा। नकदी प्रवाह पर नजर रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
खानपान में खास सावधानी रखें। बहुत भारी, बासी या अनियमित भोजन शरीर को सुस्त बना सकता है। नींद पूरी न होने पर मन और भी अस्थिर लगेगा। पानी पर्याप्त लें। अगर सिर भारी लगे या मूड नीचे जाए, तो थोड़ी देर स्क्रीन से दूर रहें। धीमी चाल में वॉक, हल्का संगीत और समय पर आराम आपकी स्थिति बेहतर करेंगे। खुद को दोष देने से नहीं, रूटीन सुधारने से फायदा होगा।
आज की सलाह: कम बोलें, हिसाब साफ रखें और जरूरी कामों को शांत मन से एक-एक करके निपटाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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