मकर राशिफल 29 दिसंबर 2025: मकर राशि वालों की आज बदलेगी स्थिति, प्रेम, करियर और धन में आएगा सुधार

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 29 December 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों को आज लव लाइफ में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। कामकाज में कुछ चुनौतियां रहेंगी।

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 29 December 2025 : मकर राशि वालों को आज लव लाइफ में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। कामकाज में कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। पैसों और सेहत- दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। रिश्ते में कुछ नए बदलाव सोच सकते हैं। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताएं और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। प्रोफेशनल लाइफ आज प्रोडक्टिव रहेगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी और सेहत सामान्य बनी रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मकर राशि का लव राशिफल: मकर राशि वाले आज अपने पार्टनर से दिल की बात खुलकर करें, इससे रिश्ता मजबूत होगा। अगर किसी को पसंद करते हैं तो दिन के दूसरे हिस्से में प्रपोज करने का अच्छा मौका है। ध्यान रखें कि पार्टनर की पर्सनल स्पेस का सम्मान करें। शादीशुदा महिलाओं को वैवाहिक मामलों में माता-पिता की मदद लेनी पड़ सकती है। कुछ लोगों की पुराने प्यार से फिर से बात बन सकती है, बशर्ते पुरानी गलतफहमियां दूर हो जाएं।

मकर राशि का करियर राशिफल: आज मकर राशि वालों की मेहनत और कमिटमेंट रंग लाएगी। हेल्थकेयर और आईटी से जुड़े लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। कुछ स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं। ऑफिस की राजनीति और चुगली से दूरी बनाकर रखें, वरना काम पर असर पड़ सकता है। इंटरव्यू की तैयारी करें और अपनी स्किल्स पर ध्यान दें। छात्रों को परीक्षा आसान लगेगी और कुछ लोगों को पहली नौकरी भी मिल सकती है। बिजनेसमैन नए आइडिया और प्रोडक्ट लॉन्च करने में सफल रहेंगे।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल: मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज पैसों की आवक बनी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान या घर के उपकरण खरीद सकते हैं। हालांकि दिन के दूसरे हिस्से में निवेश करने से बचें। भाई-बहन या दोस्त से जुड़ा पैसों का विवाद सुलझ सकता है। बैंक से जुड़े पेमेंट में थोड़ी परेशानी आ सकती है। बिजनेसमैन को बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड मिलने के योग हैं।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल: मकर राशि वालों की सेहत कुल मिलाकर अच्छी रहेगी और पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है। आंखों और कानों में हल्का इंफेक्शन हो सकता है, जो एक-दो दिन में ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को स्किन या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आंखों के इंफेक्शन के लिए दिन के दूसरे भाग में डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा।